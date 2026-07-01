Domínguez dice que la seguridad del paciente "no se ve comprometida" por el cierre nocturno en Fustiñana

Archivo - El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha afirmado que la seguridad del paciente "en ningún caso se ve comprometida" por el cierre de las urgencias nocturnas en el centro de salud de Fustiñana, que pasarán a ser asumidas en el centro de Buñuel.

Domínguez ha indicado, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, que el 92% de la población atendida en Fustiñana queda a menos de 10 minutos de un recurso sanitario y el 100% de la población queda a menos de 15 minutos. "Los estándares europeos y mundiales para las urgencias tiempo dependientes se cumplen y además se mantiene la atención a domicilio que se prestará desde el centro de salud de Buñuel", ha destacado.

Domínguez, que ha señalado que ha hablado sobre este tema tanto con el alcalde de Fustiñana como con el PSN, ha explicado que los motivos del cierre son que "contamos con pocos efectivos, hay que hacer una distribución eficiente de los profesionales, evitar la sobrecarga de los sanitarios y poder dar cobertura al mayor número de personas posible". "Cuando estas condiciones reviertan, lógicamente, sin provocar una sobrecarga a los profesionales, volveríamos a la actividad actual", ha señalado.

El consejero ha explicado que el equipo del Servicio de Urgencia Rural lo forman seis profesionales y "en este momento estamos solamente con tres". "No cabe la posibilidad de sobrecargar a los profesionales", ha indicado.

En todo caso, ha subrayado que "la seguridad del paciente, y en eso quiero insistir y que quede bien claro, en ningún caso se ve comprometida".

El consejero ha apuntado que no se teme una sobrecarga en el centro de salud de Buñuel, porque, tras realizar estudios durante varios años, la media de atenciones en el centro de Fustiñana, desde las 8 de la tarde a las 8 de la mañana, es de un paciente al día. "Por lo tanto, es una cantidad que puede perfectamente asumir el centro de Buñuel", ha indicado.

Domínguez ha explicado que es "difícil" determinar cuándo se podrían abrir nuevamente las urgencias nocturnas en Fustiñana, "porque realmente depende también mucho de la voluntad de los profesionales". "En el Hospital Reina Sofía han acabado cinco MIR de medicina de familia, de los cuales cuatro están trabajando en el área y uno se marchó por motivos personales a Aragón. En septiembre acaban otros tres. Va a depender de la voluntad de los profesionales, si quieren trabajar aquí, si quieren trabajar en el hospital o si quieren ir a un Servicio de Urgencia Rural. En este momento los profesionales pueden escoger dónde trabajan y eligen lo que más les conviene a ellos", ha señalado.