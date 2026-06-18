Domínguez plantea, sobre urgencias nocturnas en Fustiñana, si es "eficiente" mantenerlas con un paciente al día

Archivo - El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha planteado este jueves, sobre el posible cierre de las urgencias nocturnas en la localidad de Fustiñana, si "es eficiente mantener un centro que atiende de media un paciente al día en doce horas, desde las ocho de la tarde a las ocho de la mañana".

Después de que UPN haya introducido este tema en el pleno del Parlamento foral en una pregunta sobre la dimisión de la gerente de Atención Primaria en el área de Pamplona, Fernando Domínguez ha afirmado que no iba "a entrar en si se va a cerrar o no" el servicio de urgencias rurales en horario nocturno en Fustiñana y se ha limitado ha plantear si es "eficiente" mantener un centro con una media de un paciente al día en doce horas.

Respecto al relevo en Atención Primaria, el consejero ha afirmado que "ha habido un cambio en la personas, este tipo de transiciones forman parte de la normalidad institucional, lo saben en UPN de su experiencia previa en el Gobierno, en concreto en el Departamento de Salud, donde hubo varios gerentes en todos los ámbitos en la última legislatura que gobernaron, aunque ahora parece que cada vez que hay una dimisión o un cese se llevan las manos a la cabeza".

Domínguez ha afirmado que en este último caso en Atención Primaria, "como en anteriores", los cambios "se producen desde el respeto mutuo y con la voluntad compartida de facilitar los cambios de la manera más ordenada posible, priorizando siempre el buen funcionamiento del equipo y del servicio que prestamos". "Este cambio ha supuesto el fin de una etapa y el comienzo de otra. Las decisiones se toman por múltiples motivos y condicionantes, y yo como consejero las respeto y las comprendo, y por supuesto las apoyo", ha indicado.

Domínguez ha afirmado que a Susana Miranda, la gerente saliente, "solo le puedo agradecer su trabajo, su implicación y su compromiso con la Atención Primaria", y a la nueva gerente, Itziar Blanco, le ha agradecido "el compromiso y la decisión de haber dado este paso", y le ha trasladado "todo el apoyo para su gestión en los próximos meses".

La parlamentaria de UPN Leticia San Martín ha afirmado que Salud suma "otro cargo de gestión al más alto nivel que abandona el barco o al que le invitan a abandonar el barco", y ha planteado que "quizá habría que reflexionar sobre si el problema está en los que abandonan el barco o en los que se aferran a él". "Estamos a la puerta del final de esta legislatura y la realidad de la Atención Primaria en la Comunidad es una muy distinta a la que ustedes nos prometieron cuando llegaron al Gobierno", ha señalado.

San Martín ha aprovechado para referirse a la situación de las urgencias nocturnas de Fustiñana, para señalar que "hay dos médicos MIR extracomunitarios que están dispuestos a quedarse en la zona básica de Buñuel y de Fustiñana, pero no les ofertan el contrato que necesitan, que es de mínimo un año para poder quedarse en nuestro país". "Ahora sí, les ofertan ese contrato en el área de salud de Pamplona, pero no se lo ofertan donde hay las dos vacantes en Fustiñana. Hay un tercer médico que trabaja en urgencias del Reina Sofía de Tudela, que también quiere volver a su plaza de Atención Primaria y quiere ir a la zona básica de Fustiñana-Buñuel, pero no le han ofertado esa plaza", ha indicado.

La parlamentaria regionalista ha considerado que desde Salud, "evidentemente, han construido el escenario que quieren, de decir que no hay médicos en la zona para cerrar las urgencias nocturnas de Fustiñana".