Dos detenidos en Pamplona por un intento de homicidio en diciembre de 2025

Momento de la detención. - POLICÍA MUNICIPAL DE PAMPLONA

PAMPLONA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Grupo de Investigación de Policía Municipal de Pamplona han detenido a dos personas por una tentativa de homicidio ocurrida en diciembre de 2025.

Tras la agresión, la víctima, de 35 años, tuvo que permanecer varios días en la UCI del Hospital Universitario de Navarra, informan desde el cuerpo en sus redes sociales.

Las detenciones se produjeron el 16 de febrero a las 07.45 horas en el barrio de la Rochapea. La entrada al domicilio de los presuntos autores se realizó con la colaboración del Grupo de Intervenciones Especiales (GIE) de la Policía Foral. En el registro practicado posteriormente se encontraron varias armas blancas, alguna de ellas prohibidas.

Una vez terminadas las diligencias correspondientes y, tras pasar a disposición judicial, se ha decretado el ingreso en prisión de uno de ellos. La otra persona detenida ha quedado en libertad.