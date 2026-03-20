Dos detenidos tras ser sorprendidos robando cableado de cobre en Sarriguren

Vehículo en el que los detenidos portaban el cable de cobre robado. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de seguridad ciudadana de la Guardia Civil, del puesto principal de Pamplona, junto con la Policía Local del Valle de Egües, han identificado y detenido a dos personas, una mujer de 31 años y un hombre de 39 años, que fueron sorprendidos sustrayendo material de cableado de cobre, valorado en más de 400 euros, de un camión con caja abierta estacionado en la localidad de Sarriguren.

Según explican desde la Guardia Civil, el pasado sábado 7 de marzo, sobre las 21.40 horas, el servicio de Protección Civil del Valle de Egüés dio aviso de que dos personas estaban sustrayendo material del interior de un vehículo de carga de una empresa de Zizur Mayor, concretamente cableado de cobre de grandes dimensiones. Este camión se encontraba estacionado en un aparcamiento ubicado frente a las dependencias de la Policía Local y de la casa consistorial.

Los miembros de Protección Civil, junto a los agentes de Policía Local, consiguieron impedir que los autores huyeran. Ante su actitud agresiva y hostil solicitaron apoyo, acudiendo una patrulla de la Guardia Civil que detuvo a los presuntos autores.

En el registro del vehículo se descubrió que en el maletero, además del cableado de cobre, portaban dos armas prohibidas por la ley de seguridad ciudadana: una herramienta con un filo metálico tipo-hacha y un bastón metálico de grandes dimensiones con una cadena en su extremo.

El Área de Atención al ciudadano del Puesto Principal de Pamplona fue la encargada de instruir las diligencias, tomando declaración al perjudicado de la empresa de material de cobre y finalizando con la puesta a disposición judicial en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona de las actuaciones realizadas por estas dos personas.