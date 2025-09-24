Dos detenidos por tráfico de drogas en Sarriguren

PAMPLONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral, adscritos a la División de Prevención y Atención Ciudadana y del Grupo de Delitos contra la Salud, detenían en los días pasados a dos varones de 65 y 49 años respectivamente por un delito de tráfico de drogas.

El hombre más joven fue detenido tras comportarse de manera extraña y esquiva, al percatarse de la presencia de una patrulla uniformada en una de las calles de Sarriguren. Ante tal comportamiento, los agentes decidieron intervenir identificándolo a la vez que le registraban sus pertenencias, hallándole en su requisa dos tabletas de una sustancia marrón coincidente con hachís, que darían un peso en la báscula de 199 gramos por lo que sería trasladado a dependencias policiales por delito de tráfico de drogas.

Paralelamente los agentes de la unidad especializada en delitos contra la salud de la Policía Foral investigaban en las mismas fechas, y en la misma localidad, a otro varón de 65 años ante la posibilidad que pudiera desde su domicilio y cercanías, dedicarse al tráfico de drogas. El trabajo de los investigadores confirmaría el trasiego de personas por este domicilio, ha informado la Policía Foral en una nota.

En un momento de la investigación los agentes observan cómo el hombre de 49 años, al día siguiente de su puesta en libertad, se encuentra en una de las calles de Sarriguren con la persona que estaba siendo investigada en esos momentos, haciéndole entrega de una pequeña cantidad de dinero, interviniendo los agentes en ese momento y procediendo a la detención del segundo varón objeto de la investigación.

Se trasladó el atestado con toda la información al Juzgado de Guardia de Aoiz y fruto del posterior registro domiciliario se decomisarían básculas de precisión, 27 gramos de heroína, diferentes dosis de hachís, así como pastillas de metadona preparadas para su venta y 690 euros en metálico.