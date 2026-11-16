Dos detenidos en Tudela este fin de semana como presuntos autores de sendos delitos de malos tratos

PAMPLONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Tudela ha detenido este fin de semana a dos hombres como presuntos autores de sendos delitos de malos tratos en el ámbito familiar.

Según han informado desde el cuerpo policial, el primero de los casos tuvo lugar el sábado a las 13 horas, cuando los agentes acudieron a un domicilio en auxilio de una mujer de 38 años que se encontraba acompañada por sus dos hijos, menores de edad.

La mujer manifestaba haber sufrido, ese día y meses atrás, malos tratos físicos y psicológicos por parte de su marido y padre de sus hijos, y quería denunciar los hechos.

Tras hablar telefónicamente con el presunto autor de los hechos, un varón de 42 años que había abandonado la vivienda familiar momentos antes de la llegada de los agentes, este se personó voluntariamente en dependencias policiales. Fue detenido por un delito de malos tratos en el ámbito familiar y trasladado a calabozos de Policía Foral hasta su puesta a disposición judicial.

El segundo de los casos tuvo lugar el domingo a las 22 horas, cuando los agentes acudieron a a las inmediaciones de Cuesta Estación tras la llamada de un testigo que manifestaba haber visto a un hombre golpear con un paraguas a una mujer, "saliendo este en su defensa".

Se localizó a la víctima, de 47 años, y al presunto autor, un varón de 35 años, expareja de la mujer, que fue detenido por un delito de malos tratos en el ámbito familiar y trasladado a calabozos de Policía Foral hasta su puesta a disposición judicial.

Por otro lado, el domingo a las 4 horas se intervino con un vehículo con placas extranjeras que se encontraba estacionado en una plaza para personas con discapacidad sin exhibir la correspondiente credencial. Al ir a sancionar al conductor, este se identificó con una fotocopia e hizo entrega de la documentación del turismo.

Los agentes comprobaron que la identidad que presentaba les "inducía a error", y al consultarlo con la Sección de investigación de Fraude Documental de Policía Nacional se confirmó que la documentación facilitada por dicha persona era falsa, motivo por el que fue detenido y trasladado a calabozos de Policía Foral hasta su puesta a disposición judicial.

Además, los agentes comprobaron que el turismo carecía de permiso de circulación y seguro obligatorio, por lo que fue retirado con grúa al depósito municipal.