Dos especialistas del Servicio Navarro de Salud, delegados en el Congreso Internacional de Infecciones Ortopédicas

El doctor Ignacio Sancho González, especialista del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario de Navarra (HUN), y María Eugenia Portillo Bordonabe, facultativa especialista en Microbiología Clínica en el HUN, fueron seleccionados para participar como delegados en el International Consensus Meeting on Orthopedic Infections (ICM2025), celebrado recientemente en Estambul.

El objetivo principal de este congreso es reunir a reconocidos expertos en esta compleja patología y representantes de sociedades ortopédicas de todo el mundo para elaborar un documento de consenso destinado a mejorar el diagnóstico y tratamiento de los afectados por estas infecciones.

A lo largo de tres jornadas de presentaciones y debates, los delegados votaron un total de 102 cuestiones relacionadas con las infecciones en ortopedia. En esta edición del ICM, participaron 800 delegados de más de 100 países, elegidos en base a su trayectoria en el campo de las infecciones ortopédicas. De España, fueron nominados 30 profesionales, y de ellos, dos del Servicio Navarro de Salud, la microbióloga la María Eugencia Portillo, referente internacional en infección protésica, y el doctor Sancho, quien en los últimos años ha compaginado su actividad clínica con la investigación doctoral centrada en esta enfermedad. Ambos aportaron su experiencia clínica e investigadora en las discusiones multidisciplinares y las votaciones científicas del encuentro.

IGNACIO SANCHO

El cirujano ortopédico Ignacio Sancho (Tudela, 1981) se licenció en Medicina en la Universidad de Zaragoza (2008) y, posteriormente, realizó la especialidad como médico residente en el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Complejo Hospitalario de Navarra (2009-2014). En 2013, completó una estancia formativa en ortopedia oncológica con los doctores Rodolfo Capanna y Domenico Campanacci en el Hospital Universitario Careggi (Florencia, Italia). Más adelante, en 2016, amplió su formación en cirugía séptica con el Dr.Lluis Puig Verdié en el Hospital del Mar de Barcelona.

En su tesis doctoral, defendida en la Universidad Pública de Navarra, evaluó nuevas herramientas moleculares para el diagnóstico de esta infección y destacó el potencial de la NGS (siglas en inglés de Next Generation Sequencing). Esta tecnología avanzada de secuenciación permite detectar una amplia variedad de microorganismos implicados en las infecciones protésicas, incluyendo aquellos que no siempre se identifican con los métodos de cultivo convencionales.

En la actualidad, trabaja como facultativo especialista del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario de Navarra (HUN), adscrito a la Sección de Cadera y Tumores. Su actividad habitual se centra en la cirugía reconstructiva de cadera (artroplastia primaria y revisión) y en casos de ortopedia oncológica. La Clínica Ubarmin es su centro de trabajo habitual, aunque también desarrolla parte de su actividad asistencial en el Hospital Reina Sofía de Tudela, al que siempre ha estado ligado desde que finalizó su residencia. También forma parte del Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA) compaginando actividad investigadora con la labor asistencial, así como del Grupo Europeo de Infecciones asociadas a Implantes (ESGIAI).

Mª EUGENIA PORTILLO

Mª Eugenia Portillo es licenciada por la Universidad de Navarra (2005). Obtuvo el título de Especialista en Microbiología y Parasitología en la Clínica Universidad de Navarra (2006-2010). Trabajó como Microbióloga Clínica en el Laboratorio de Referencia de Cataluña (2010-2015) y ha realizado estancias en las Unidades de Cirugía Sépticas del Hospital Universitario de Lausanne (Suiza) y del Hospital de Charité de Berlín (Alemania). Obtuvo el título de Doctor (2013) con la tesis doctoral: 'New methods in the diagnosis of prosthetic joint infections', con una calificación de Sobresaliente Cum Laude y Mención Internacional de Doctorado.

En 2015, volvió a Navarra y actualmente es la responsable de la Sección de Antibiogramas y de la Sección de Infección Osteoarticular del Servicio de Microbiología Clínica del Hospital Universitario de Navarra (HUN). Forma parte de la Comisión de Infección, Profilaxis y Política Antimicrobiana y del grupo del Programa de Optimización del Tratamiento Antimicrobiano (PROA) del HUN y de la Junta Directiva del Comité Español del Antibiograma (CoEsAnt). Próximamente asumirá la Jefatura del Servicio de Microbiología Clínica del HUN.

Es miembro activo del Grupo Español de Infección Osteoarticular (GEIO) y Europeo (ESGIAI) de la Sociedad Española (SEIMC) y Europea de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (ESCMID) respectivamente. Ha colaborado en la redacción de importantes guías de manejo de las infecciones osteoarticulares a nivel nacional e internacional y ha sido profesora tanto de la escuela de verano de la SEIMC como del Curso de Infecciones del Aparato Locomotor de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Es profesora asociada de la Universidad de Navarra y del Instituto Nacional de la Administración Pública, estando acreditada por la ANECA como Profesor Contratado Doctor.

Además, es la investigadora principal del Grupo de Investigación en Microbiología Clínica del Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA) y forma parte de la Red Colaborativa de investigación en Epidemiología y Salud Pública CIBERESP.