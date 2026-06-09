Dos heridos en un accidente de tráfico en Tudela

PAMPLONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este martes en un accidente de tráfico ocurrido en Tudela, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 7,33 horas en el kilómetro 1,2 de la carretera NA-170, donde se ha producido una colisión frontolateral de dos vehículos. Como consecuencia, han resultado heridos un varón de 44 años, con traumatismo craneoencefálico, y una mujer de 31 años, con contusión cervical leve. Ambos han sido trasladados al Hospital Reina Sofía de Tudela.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Tudela, una ambulancia SVA, otra ambulancia SVB así como agentes de la Policía Foral.