Dos heridos en una colisión entre un coche y una moto en Orkoien

Archivo - Una ambulancia. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este viernes en un siniestro vial consistente en una colisión entre un coche y una moto que se ha producido en el punto kilométrico 22,8 de la PA-30, en el término municipal de Orkoien. Tras el accidente se ha producido la caída de una segunda motocicleta conducida por una mujer de 52 años.

El aviso del accidente se ha recibido a las 13.34 horas y se ha movilizado hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

Se ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra a un joven de 22 años, con una fractura de muñeca y un trauma en la cara con pronóstico reservado; y a una mujer de 52 años con un trauma en el brazo, también con pronóstico reservado.