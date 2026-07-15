Dos heridos una colisión entre dos vehículos en Barasoain

PAMPLONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos varones, de 65 y 22 años, han resultado heridos este miércoles por la mañana en un accidente de tráfico consistente en una colisión a baja velocidad entre dos vehículos que ha tenido lugar a la altura del número 1 de la calle Solchada, en Barasoain.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 8.35 horas y se ha movilizado hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Guardia Civil.

La ambulancia ha trasladado al centro de salud de Tafalla a un varón de 22 años, con un traumatismo craneoencefálico con pronóstico reservado; y un varón de 65 años con dolor costal, también con pronóstico reservado.