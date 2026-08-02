Dos heridos en una colisión entre dos vehículos en Noáin

Archivo - Imagen de archivo del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas en la madrugada de este domingo en una colisión entre dos vehículos que ha tenido lugar en el punto kilométrico 81 de la Autopista de Navarra (AP-15), en el término municipal de Noáin, perteneciente al Valle de Elorz.

El aviso del siniestro vial se ha recibido a las 1.08 horas de este domingo y se han movilizado hasta el lugar los bomberos de Cordovilla, una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y otra de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

La ambulancia SVA ha trasladado a un varón de 38 años con un traumatismo craneoencefálico con pronóstico reservado; mientras que la ambulancia SVB ha trasladado a un varón de 29 años con una dorsalgia de carácter leve.