Dos heridos en una colisión entre dos vehículos en Tudela

PAMPLONA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 39 años y un hombre de 77 años han resultado heridos este sábado por la mañana en una colisión entre dos vehículos que se a producido a la altura del punto kilométrico 1,7 de la NA-3010, en el término municipal de Tudela.

El aviso del siniestro vial se ha recibido a las 10.55 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos del parque de Tudela, una ambulancia medicalizada y otra convencional y la Policía Foral.

Se han realizado dos traslados al Hospital Reina Sofía de Tudela. La ambulancia medicalizada ha trasladado a una mujer de 39 años con um traumatismo lumbar de pronóstico reservado; mientras que la ambulancia convencional ha llevado a un varón se 77 años con policontusiones de carácter leve.