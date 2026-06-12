Dos heridos tras colisionar una moto y un coche en Zizur Mayor

Sala del 112 Sos Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres, de 56 y 57 años, han resultado heridos tras sufrir una colisión con su moto contra un coche en la carretera A-15, en Zizur Mayor.

El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 88,5 de la A-15, sentido norte. El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 17.35 horas y ha movilizado una ambulancia SVA y a agentes de la Policía Foral.

Los servicios de emergencia han atendido a los dos ocupantes de la moto, que presentaban policontusiones d ecarácter reservado y que han sido trasladado al Hospital Universirtario de Navarra.