Dos heridos, uno de ellos grave, tras una salida de vía en Corella

PAMPLONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes de 17 y 18 años han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, la tarde del jueves tras salirse de la vía la motocicleta en la que viajaban en Corella, según han informado desde Emergencias.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 13.27 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Tudela, al equipo médico de Corella, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), una ambulancia de soporte vital básico y patrullas de la Policía Municipal y de la Guardia Civil.

El siniestro se ha producido cuando los jóvenes circulaban en una motocicleta por el Camino Bardón, en Corella, y han sufrido una salida de vía. Tras ser atendidos en el lugar por los servicios de emergencia, ambos han sido trasladados al Hospital Reina Sofía de Tudela. La ambulancia básica ha realizado el traslado de un varón de 17 años que ha sufrido una fractura de fémur y ha quedado ingresado con pronóstico reservado.

Por otra parte, la ambulancia medicalizada ha trasladado a un varón de 18 años que, tras ser atendido en el Hospital de Tudela, ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde ha quedado ingresado con un traumatismo craneoencefálico (TCE) de carácter grave.

Efectivos de la Guardia Civil investigan las causas e instruyen las diligencias del siniestro.