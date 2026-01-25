Dos heridos en una salida de vía en la A-10, en Lakuntza

PAMPLONA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este domingo tras sufrir una salida de vía con el coche en el que circulaban a la altura del punto kilométrico 15,7 de la A-10 (Autovía de la Barranca), en el término municipal de Lakuntza.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente vial a las 14.01 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Alsasua, la Policía Foral y un equipo médico.

Los heridos, un varón de 57 años y una mujer de 58 años, ambos con policontusiones de pronóstico reservado, han sido trasladados inicialmente al centro de salud de Etxarri Aranatz y, posteriormente, al Hospital Universitario de Navarra.