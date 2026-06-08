Dos heridos en la salida de vía de una furgoneta en Olite

PAMPLONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han resultado heridos este lunes en una salida de vía con vuelco de una furgoneta en la carretera NA-115, en el término de Olite.

Los heridos son un hombre de 49 años, trasladado al Hospital Universitario de Navarra con trauma abdominal y pronóstico reservado, y un joven de 18 años, trasladado al centro de salud de Olite con contusiones de carácter leve, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El accidente se ha registrado sobre las 7.55 horas en el kilómetro 8,2 de la carretera NA-115. Al lugar han acudido Bomberos de Tafalla, ambulancia de soporte vital avanzado, ambulancia de soporte vital básico y Policía Foral.