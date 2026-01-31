Dos heridos en una salida de vía en Yesa

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas en la madrugada de este sábado tras sufrir una salida de vía a la altura del punto kilométrico 50,4 de la A-21, en sentido Jaca, en el término municipal de Yesa.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente de tráfico a las 1.08 hroas y se han movilizado los bomberos de Sangüesa, una ambulancia convencional y la Policía Foral.

Se ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra a un varón de 31 años y a una mujer, ambos con contusiones de pronóstico reservado.