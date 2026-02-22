Dos heridos tras salirse de la vía y sufrir un vuelco en Mendaza

Archivo - Foto de archivo de una ambulancia durante un servicio de urgencia en Navarra - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 51 años y un hombre de 59 han resultado heridos este domingo tras salirse de la carretera y sufrir un vuelco a la altura del kilómetro 3,6 de la NA-129, en el término municipal de Mendaza.

Según informa Protección Civil y Emergencias de Navarra, la mujer se encuentra en estado reservado con policontusiones por el accidente, mientras que el hombre solo ha sufrido contusiones de carácter leve.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del siniestro a las 17.50 horas y se ha movilizado hasta el lugar a los bomberos de Estella, la Policía Foral, un equipo médico y una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), que ha trasladado a los heridos al Hospital García Orcoyen de Estella.