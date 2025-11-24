Dos personas heridas tras colisionar dos vehículos en Baztan

PAMPLONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres han resultado heridas, una de ellas grave, la mañana de este lunes tras colisionar dos vehículos en la carretera N-121-B en Baztan.

El centro de Gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 7.20 horas y ha movilizado a lugar de los hechos a efectivos de bomberos de los parques de Oronoz y Cordovilla, al equipo médico de guardia de la zona, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), una ambulancia de soporte vital básico y patrullas de la Policía Foral, según ha informado el Gobierno de Navarra.

El siniestro, que se ha producido a la altura del kilómetro 44 de la N-121-B (Pamplona - Francia por Baztan), ha consistido en la colisión de dos vehículos en circunstancias que investiga la Policía Foral.

Los servicios de emergencia han trasladado a dos personas al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. Se trata de una mujer de 27 años, que sufre politraumatismos con pronóstico grave, trasladada en la ambulancia de soporte vital avanzado, y una mujer de 45 años, que sufre lesiones con pronóstico reservado, trasladada en la ambulancia de soporte vital básico.

La vía ha quedado cerrada al tráfico desde las 7.45 horas. Patrullas de Seguridad Vial de la Policía Foral han regulado el tráfico en el lugar, dando paso alternativo desde las 8.45 horas. Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral investigan las causas y la dinámica del siniestro.