Dos personas trasladadas como consecuencia de un incendio de una vivienda en Zizur Mayor

Publicado: viernes, 23 enero 2026 18:33
   PAMPLONA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

   Dos personas han sido trasladadas este viernes al Hospital Universitario de Navarra como consecuencia de un incendio que se ha originado en la cocina de una vivienda en la localidad de Zizur Mayor.

   Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 14.23 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos del parque de Cordovilla, una ambulancia medicalizada y la Policía Local.

   Se ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra a una mujer de 44 años, al sufrir una intoxicación por inhalación de humo, con pronóstico reservado, y a un varón de 51 años que ha sufrido quemaduras en una mano de carácter leve.

