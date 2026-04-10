Dos personas trasladadas tras un incendio en una vivienda de Pamplona

Intervención de los bomberos en el incendio de una vivienda en el barrio de Rochapea de Pamplona. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 70 años ha sufrido quemaduras de pronóstico reservado y un joven de 20 años ha sufrido una intoxicación por inhalación de humo como consecuencia de un incendio en la cocina de una vivienda en la Avenida Marcelo Celayeta, en el barrio pamplonés de la Rochapea.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 15.05 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos del parque de Trinitarios, una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y la Policía Municipal.

El incendio ha tenido su origen en la cocina de una vivienda en el tercer piso de un bloque de cinco plantas. Los bomberos han dado el fuego por extinguido a las 15.55 horas.

Se ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra a una mujer de 70 años con quemaduras en las manos de pronóstico reservado; y a un varón de 20 años, con síntomas de intoxicación por inhalación de humo con pronóstico leve.