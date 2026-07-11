DYA Navarra atiende a 103 personas en el quinto día de los Sanfermines

Dispositivo de DYA Navarra - DYA NAVARRA

PAMPLONA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

DYA Navarra ha atendido a 103 personas in situ en el quinto día de los Sanfermines. De ellas, 32 han sido trasladadas en ambulancia a centros hospitalarios.

Destaca la atención a 45 personas con contusiones y diferentes heridas, 15 atenciones por trauma, 7 personas atendidas por intoxicación etílica y 4 por enfermedad.

En el quinto encierro de las fiestas, con los toros de Escolar, DYA Navarra ha atendido in situ a 14 corredores heridos. Dos de ellos han sido trasladados desde el tramo de Santo Domingo, ambos por traumatismo craneoencefálico. El resto de las atenciones se han realizado por policontusiones, traumas y diversas heridas.

Por otro lado, DYA Navarra atendió este viernes el atropello a dos menores de 8 y 9 años en la calle Taconera de Pamplona. Los hechos ocurrieron en el momento en el que efectivos de DYA Navarra estaban desplegados con motivo de la celebración del Chupinazo txiki.

Fue en ese momento cuando recibieron el aviso para atender un atropello que se había producido en las inmediaciones de la Iglesia de San Lorenzo de Pamplona.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital avanzado, un vehículo de intervención polivalente y la jefatura de guardia.

Tras la atención in situ de los dos menores atropellados por una motocicleta, DYA Navarra trasladó al Área de Pediatría del Hospital Universitario de Navarra al niño de 9 años con una contusión con deformidad en una pierna.