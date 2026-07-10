DYA Navarra atiende a 79 personas en las últimas 24 horas

Ambulancia de DYA Navarra junto a una patrulla de la Policía Municipal. - DYA NAVARRA

PAMPLONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 79 personas han sido atendidas por DYA Navarra en el cuarto día de los Sanfermines. De ellas, 24 han sido trasladadas en ambulancia a centros hospitalarios.

De estas atenciones destacan 32 personas con contusiones y diferentes heridas, 7 atenciones por trauma, 5 personas atendidas por intoxicación etílica, 2 por otro tipo de intoxicación, 4 por quemaduras y 5 por enfermedad.

Por otro lado, en el cuarto encierro de las fiestas con la ganadería de Álvaro Núñez, DYA Navarra ha atendido a siete corredores heridos. Dos de ellos han necesitado ser trasladados, uno de ellos desde el tramo de Santo Domingo por un trauma en pierna y el segundo corredor desde el Mercado con una fractura en el brazo. El resto de las atenciones se han realizado en el tramo de Bajada de Javier.

AGRESIÓN A UN VOLUNTARIO DE DYA NAVARRA DURANTE UN ENCIERRO

DYA Navarra ha trasladado su agradecimiento por el apoyo recibido después de la agresión ocurrida durante el tercer encierro de las fiestas a un voluntario de la asociación.

Los hechos ocurrieron en el momento en el que terminaba el encierro cuando, en el tramo de la Bajada de Javier, varios profesionales de DYA Navarra atendían a los heridos del encierro, momento en el que un grupo de personas increpó a uno de los voluntarios que se encontraba en el puesto de atención.

Desde DYA Navarra se ha llamado a la ciudadanía a mantener el respeto hacia las personas que trabajan durante las fiestas y ha apelado a que se disfrute de los Sanfermines sin incidencias.