DYA Navarra atiende a 98 personas en el segundo día de los Sanfermines

Voluntarios de DYA Navarra en San Fermín. - DYA NAVARRA

PAMPLONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

DYA Navarra ha atendido en el segundo día de los Sanfermines 2026 a un total de 98 personas. De ellas, 33 han sido trasladadas en ambulancia a centros hospitalarios.

Del total de atenciones destacan 49 personas con contusiones y diferentes heridas, 11 atenciones por trauma, 3 personas atendidas por intoxicación etílica, una por enfermedad y otra persona con quemaduras, detalla DYA en una nota de prensa.

Además, en el segundo encierro de los Sanfermines con la ganadería de Cebada Gago, DYA Navarra ha atendido a un corredor por un raspazo en el codo. La atención se ha realizado en el tramo del Mercado, en la Plaza de Santiago.