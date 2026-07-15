DYA Navarra ha realizado un total de 867 atenciones durante los Sanfermines, un 7,27% menos

Dispositivo de DYA en San Fermín 2026. - DYA NAVARRA

PAMPLONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

DYA Navarra cierra los Sanfermines del 2026 con un total de 867 personas atendidas desde que comenzaron las fiestas el pasado 6 de julio hasta este 14 de julio. De ellas, 243 personas fueron trasladadas en las ambulancias de DYA Navarra a centros hospitalarios.

Son 68 personas menos atendidas respecto al 2025, un 7,27% menos, cuando DYA Navarra realizó un total de 935 atenciones. Sin embargo, este año ha aumentado el número de personas trasladadas a centros hospitalarios, pasando de 240 en 2025 a 243 en 2026, detalla en una nota de prensa.

En la última jornada de las fiestas, DYA Navarra ha atendido in situ a 45 personas en los diferentes puntos del dispositivo especial de los Sanfermines ubicados en el centro de la ciudad. De ellos, 18 han requerido traslado. Además, durante los encierros de las fiestas se han atendido a 79 corredores heridos.

Entre todas las atenciones, destaca durante estos Sanfermines el traslado de dos personas heridas por apuñalamiento en el centro de Pamplona, una de ellas un menor de 17 años con perforación en el pulmón. Además, la atención el pasado 10 de julio a dos niños de 8 y 9 años heridos tras haber sido atropellados por una motocicleta.