El ecosistema emprendedor navarro "se consolida como uno de los más dinámicos y prometedores del país", según CaixaBank

PAMPLONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ecosistema emprendedor navarro "se consolida como uno de los más dinámicos y prometedores del país gracias a la calidad de sus proyectos, su especialización tecnológica y su potencial de crecimiento".

Así se desprende del informe 'Premios EmprendeXXI: Señales de una nueva generación emprendedora en España y Portugal', elaborado por CaixaBank, a través de DayOne, y Afi (Analistas Financieros Internacionales) que analiza las principales características, tendencias y retos de las start-ups.

El estudio analiza las más de 1.000 candidaturas presentadas en la última edición de los Premios EmprendeXXI, una muestra que "equivale a cerca de una quinta parte de las start-ups identificadas en España".

Respecto al emprendimiento en la Comunidad foral, el estudio pone de manifiesto que, "aunque Navarra representa únicamente el 2% de las candidaturas analizadas, concentra el 11% de las startups incluidas en el Top 100 nacional de empresas con mayor potencial de escalabilidad".

Un dato que "confirma la fortaleza y competitividad del emprendimiento innovador navarro y sitúa a Navarra como uno de los territorios emergentes con mayor potencial de escalado de sus startups". En concreto, la comunidad "multiplica por más de cinco su peso cuando se analizan las startups con mayor potencial de crecimiento".

Para Javier Larrañaga, director de DayOne Ebro de CaixaBank, "la fotografía que ofrece este informe demuestra que Navarra cuenta con empresas innovadoras capaces de competir en los mercados más exigentes y de liderar proyectos con un elevado potencial de crecimiento". "Su capacidad para transformar conocimiento en soluciones empresariales es uno de los principales activos del territorio", ha indicado.

Entre las principales conclusiones del estudio destaca la "especialización" de Navarra en el ámbito de la biotecnología, "una singularidad que diferencia a la Comunidad foral de otras regiones donde predominan las startups vinculadas al desarrollo de software y plataformas digitales".

Este posicionamiento "refleja las fortalezas estructurales de Navarra en ámbitos como la investigación, la transferencia de conocimiento, el sector biosanitario y la industria avanzada".

La "combinación de talento científico, tejido empresarial y colaboración entre universidades, centros tecnológicos y empresas" está "favoreciendo el surgimiento de nuevas iniciativas empresariales basadas en la innovación y el conocimiento".

Además, el informe identifica que las startups navarras "presentan características especialmente alineadas con los factores que impulsan el crecimiento empresarial, como la tecnología propia, la capacidad de internacionalización, la colaboración con agentes tecnológicos y la orientación hacia mercados globales".

MAYOR CAPACIDAD PARA ATRAER INVERSIÓN

Otro de los indicadores que sitúan a Navarra por encima de la media nacional es su "capacidad para captar financiación". Las startups navarras alcanzan una financiación mediana de 75.000 euros, frente a los 59.500 euros registrados en el conjunto de España, lo que supone una diferencia cercana al 26%.

Asimismo, el peso de la financiación privada en Navarra alcanza el 82% del total obtenido por las empresas emergentes, frente al 73% de la media nacional. Este dato "refleja un ecosistema cada vez más maduro y atractivo para inversores privados, así como una menor dependencia de las ayudas públicas respecto al promedio nacional".

El estudio también identifica las principales tendencias que están definiendo la nueva generación emprendedora en España y Portugal. Entre ellas destaca "el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial, que ya está presente en una de cada cuatro startups analizadas, así como el auge de los proyectos basados en tecnologías profundas, la digitalización y la transferencia de conocimiento desde el ámbito científico".

En este contexto, Navarra "parte de una posición especialmente favorable gracias a su capacidad para conectar investigación, industria y emprendimiento". Sectores como la biotecnología, la salud, la industria avanzada o las tecnologías aplicadas "ofrecen importantes oportunidades para el desarrollo de nuevas empresas con alto valor añadido".

NAVARRA, UN "REFERENTE EMERGENTE" DEL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR

Las conclusiones del observatorio ponen de relieve que Navarra "está consolidando un modelo de emprendimiento basado en la especialización, la innovación y la generación de conocimiento".

Más allá del número de startups creadas, el informe destaca la capacidad del territorio para "impulsar proyectos diferenciales, con vocación internacional y potencial para convertirse en futuras scale-ups".

Una realidad que "confirma el dinamismo del ecosistema emprendedor navarro y su contribución al desarrollo económico, tecnológico y social del territorio, reforzando su posición como uno de los polos emergentes de innovación más destacados de España".

ARRANCA LA 20ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS EMPRENDEXXI

La nueva convocatoria dará comienzo el próximo 1 de octubre y las empresas de base tecnológica e innovadora con sede en España y constituidas a partir del 1 de enero de 2023 podrán inscribirse para participar hasta el 22 de enero de 2027.

Los PEXXI buscan "reconocer proyectos con modelos de negocio escalables y alto potencial de crecimiento, capaces de transformar sectores y dar respuesta a retos relevantes mediante la tecnología y la innovación".

La 20ª edición se articulará en torno a 17 premios territoriales, nueve Retos del Mañana y dos accésits transversales, a los que se suma el reconocimiento a la Trayectoria Alumni. En la fase territorial, cada comunidad autónoma escogerá a su empresa ganadora en los DayOne Innovation Summits, que se celebrarán entre febrero y abril de 2027.

Tras la fase regional, en mayo se desarrollará la fase nacional de los Retos del Mañana, que reconocerán soluciones vinculadas a nueve ámbitos estratégicos agrupados en tres grandes categorías: Business Transformation, Human and Wellbeing y Living Planet.

Entre las principales novedades, la nueva edición actualiza las categorías de los Retos del Mañana para "adaptarlas a las transformaciones industriales y sociales actuales".

Los galardones cuentan con el apoyo de diferentes empresas del Grupo, áreas de negocio y divisiones de CaixaBank: AgroBank, CaixaBank Real Estate & Homes, CaixaBank Payments & Consumer, CaixaBank Negocios, CaixaBank Tech, CaixaBank Hotels & Tourism, VidaCaixa, CaixaBank Séniors, Banca Sostenible, CaixaBank Dualiza, imagin, MicroBank y CaixaBank Wealth Management, además del Área de Innovación.