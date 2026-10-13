La edad y el tiempo de infertilidad se asocian con la posibilidad de embarazo, según un estudio con más de 1.300 mujeres

El doctor Luis Chiva, director del Departamento de Ginecología de la Clínica Universidad de Navarra, con especialistas multidisciplinares, enfermeras, auxiliares y administrativas del equipo de la Unidad de Fertilidad. - CUN

PAMPLONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Clínica Universidad de Navarra con 1.303 mujeres que participaron en un programa de fertilidad iniciado en 2018, cuyos resultados reproductivos se siguieron hasta 2026, muestra una asociación entre la edad, el tiempo de infertilidad y la posibilidad de lograr un embarazo. El trabajo ha sido presentado por el doctor Luis Chiva, director del departamento de Ginecología y Obstetricia, en el 22nd International Clinical & Scientific Congress for Restorative Reproductive Medicine, celebrado en Orlando.

Durante el periodo analizado, 459 mujeres (35,2%) tuvieron al menos un embarazo documentado, con un total de 612 gestaciones. Los resultados corresponden a la experiencia de la Unidad de Fertilidad del hospital, que centra su abordaje en identificar y tratar, cuando es posible, las causas femeninas y masculinas que dificultan la concepción, ha informado la Clínica en una nota.

En el análisis detallado de 968 mujeres, el 45% de las menores de 35 años consiguió un embarazo, frente al 32,2% de las mujeres de entre 35 y 39 años y el 20,4% de las mayores de 39. También influyó el tiempo de infertilidad: la proporción de mujeres con embarazo documentado pasó del 46% entre quienes llevaban menos de un año intentándolo al 13,2% cuando habían transcurrido más de tres años. Además, el 91% de los embarazos documentados se produjo durante los dos primeros años de seguimiento.

"La edad y el tiempo son dos factores importantes en fertilidad. Cuando el embarazo no llega, estudiar las posibles causas nos permite conocer qué está ocurriendo y valorar qué alternativas podemos ofrecer a cada pareja", explica el doctor Chiva.

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es la asociación entre completar la evaluación inicial de fertilidad y la consecución del embarazo. El 52,6% de las 352 mujeres que completaron el estudio diagnóstico consiguió una gestación, frente al 23,7% de las 616 que no lo finalizaron.

Esta evaluación incluye el estudio de la función hormonal y ovulatoria, las posibles alteraciones del aparato reproductor femenino y los factores masculinos. Sus resultados permiten orientar las decisiones terapéuticas y adaptar el tratamiento a las necesidades de cada pareja, según ha añadido la Clínica.

Los investigadores precisan que, al tratarse de un estudio observacional, esta diferencia no demuestra por sí sola que completar las pruebas aumente las posibilidades de embarazo, ya que pueden intervenir otros factores.

DEL EMBARAZO AL NACIMIENTO

La investigación también ha analizado la evolución de las gestaciones. Se documentó un 19,1% de pérdidas gestacionales y los investigadores estimaron una proporción de nacimientos del 36,4% en menores de 35 años, del 26% entre los 35 y los 39 y del 16,5% a partir de los 40.

Los investigadores contextualizaron estos resultados con los datos de 2023 del Registro Nacional de Actividad de la Sociedad Española de Fertilidad. Algunas de las cifras reproductivas observadas son similares a las publicadas para los tratamientos de fecundación in vitro en España. Sin embargo, ha añadido la CUN, las diferencias entre las poblaciones estudiadas y los procedimientos utilizados impiden establecer una comparación directa de eficacia. En el estudio de la Clínica se analizan mujeres que han acudido a consulta por problemas de fertilidad, mientras que los registros de fecundación in vitro recogen resultados de tratamientos de reproducción asistida con transferencia embrionaria.

La Unidad de Fertilidad de la Clínica Universidad de Navarra reúne a especialistas de Ginecología, Urología, Endocrinología, Genética, Radiología Intervencionista y laboratorio de fertilidad, junto con profesionales de Enfermería. Su objetivo es identificar las posibles causas de infertilidad y "ofrecer a cada pareja un abordaje individualizado que puede incluir tratamientos hormonales, seguimiento de la ovulación, cirugía reproductiva u otras intervenciones según el diagnóstico", ha expuesto.