Educación adjudica las obras de ampliación del IESO El Cierzo de Ribaforada

Archivo - Imagen actual del IESO El Cierzo de Ribaforada. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha adjudicado las obras de ampliación del Instituto de Educación Secundaria Obligatoria El Cierzo de la localidad de Ribaforada a la empresa ERKI Construcción Sostenible S.L. La ampliación del centro educativo permitirá la implantación del ciclo de Formación Profesional de Grado Medio de Instalaciones eléctricas y automáticas, un ciclo que dará continuidad al Grado Básico de Electricidad y electrónica, implantado en el centro en el curso 2024-2025.

Se prevé que las obras adjudicadas comiencen antes de final de año y se prolonguen durante nueve meses, con un presupuesto de 1.347.962,12 euros, IVA incluido.

El proyecto, redactado por BOA arquitectos, contempla la ampliación del centro con un total de 652 m2 construidos en dos plantas. En la planta baja se habilitará un aula técnica y un taller de instalaciones y en la planta primera un aula, un taller y un departamento. Asimismo, se creará una nueva escalera de acceso a todas las plantas, así como otros espacios de almacén y pasillo, explican desde el Ejecutivo foral.

Esta ampliación se construirá de forma similar al resto del edificio, con criterios de eficiencia energética y previendo la climatización de sus espacios, lo que supondrá un refugio climático en momentos de calor intenso.

El IESO El Cierzo comenzó a funcionar el 12 de enero de 2021, una vez concluida la construcción del nuevo edificio, y permite la escolarización de tres líneas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).