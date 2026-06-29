Educación adjudica la redacción del proyecto de ampliación del IESO de Castejón

PAMPLONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha adjudicado la redacción del proyecto de ampliación del Instituto de Educación Secundaria Obligatoria (IESO) de la localidad de Castejón, una intervención que permitirá aumentar la superficie actual del centro en un total de 1.446 metros cuadrados de instalaciones educativas.

Educación ha adjudicado la redacción del proyecto y, en su caso, dirección de las obras de construcción de ampliación del actual edificio a la empresa Peralta Ayesa, S.L.P. por un importe de 97.737 euros, IVA incluido (66.624,65 euros para la redacción del proyecto y 31.112,35 euros para la dirección de las obras). El plazo para la redacción del proyecto, una vez formalizada la contratación, es de 30 días.

La ampliación propuesta se construirá en planta baja, primera y segunda. 362 metros cuadrados en planta baja, 547 metros cuadrados en planta primera y 547 metros cuadrados en planta segunda, además de 165 metros cuadrados con un porche en planta baja. Los acabados tanto interiores como exteriores serán similares al actual edificio, construido en 2017.

Además del porche cubierto en planta baja se prevé un nuevo acceso, una escalera, cuatro aulas, un departamento y un despacho en esta planta, mientras que la planta primera se prevén cinco aulas y un taller de tecnología y en planta segunda cuatro aulas y dos talleres. Con esta ampliación se permitirá además dotar al centro de los espacios necesarios para el aumento de matrícula y se podrán ofertar grados medios de Formación Profesional, completando la oferta educativa del centro.

La redacción del proyecto de completará antes de final de verano y después se licitarán las obras de ejecución que podrían comenzar a finales de 2026 o principios de 2027, según ha informado el Gobierno.