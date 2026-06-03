Educación aumentará un 6,5% las ayudas individualizadas de transporte escolar para familias en el curso 2026-2027

Interior de un autobús escolar - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha aprobado un incremento del 6,5% de las ayudas individualizadas de transporte escolar destinadas a las familias para el curso 2026-2027.

En fechas recientes, el Departamento ha aprobado las instrucciones para la organización y funcionamiento del servicio de transporte escolar durante el curso 2026-2027. Dichas instrucciones contemplan un incremento del 6,5% de los importes de las ayudas destinadas a las familias, teniendo en cuenta la variación del IPC de Navarra de 2023 a 2025.

Durante el curso 2025-2026 se han concedido un total de 1.328 ayudas individualizadas de transporte escolar para alumnado residente en núcleos urbanos dispersos, de incorporación tardía, por cambio de residencia, así como en los demás supuestos contemplados en la normativa.

Además, entre otras medidas, el Departamento de Educación está implementando "mejoras para la simplificación de trámites" en la gestión del transporte escolar encaminadas a "reducir la carga administrativa de los centros educativos y mejorar la comunicación con las familias".

Educación gestiona un total 357 rutas de transporte escolar para el desplazamiento diario hasta el centro educativo de un total aproximado de 15.000 alumnos. La prestación del servicio se realiza, de manera ininterrumpida, durante los 175 días lectivos y permite, además, la utilización del servicio de comedor escolar para todo el alumnado transportado, en etapas obligatorias.

Esta realidad "sitúa al transporte escolar como un servicio indispensable para facilitar la conciliación de las familias navarras, con independencia de su lugar de residencia".

Actualmente, el servicio de transporte escolar "constituye un ejemplo de colaboración público-privada, que se presta mediante la contratación del servicio a empresas y profesionales del transporte escolar lo que permite la puesta a disposición de una flota de autobuses, taxis y vehículos VTC distribuidos por toda la geografía foral".

En las licitaciones de este servicio se tiene en cuenta la formación del personal conductor en conducción segura y en primeros auxilios, además de los certificados ambientales y la antigüedad de los vehículos aportados por las empresas y profesionales del sector.

Estas medidas "contribuyen a lograr la prestación del servicio con plenas garantías de seguridad, sin que se registren incidencias reseñables". En este sentido, "la práctica totalidad" de rutas han sido adjudicadas por procedimientos ordinarios de contratación y están aseguradas para los próximos cursos escolares.

Por otra parte, el próximo curso 2026-2027 el Departamento de Educación pondrá a disposición de los centros privados concertados aquellas plazas vacantes disponibles no ocupadas por el alumnado con derecho a transporte escolar, de conformidad con la normativa en vigor.

Por todo ello, el servicio de transporte escolar "se configura como un servicio complementario básico para alcanzar la igualdad efectiva en el acceso a la escolarización y la permanencia en el sistema educativo".