Educación convoca ayudas para la formación del profesorado por un importe total de 20.000 euros

Archivo - Imagen de archivo del aula de un colegio. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha aprobado la convocatoria de ayudas para la formación del profesorado durante el curso 2026-2027, por un importe máximo de 20.000 euros. Las subvenciones, de carácter individual, están dirigidas al profesorado de los centros públicos de enseñanza no universitaria de la Comunidad foral, para actividades que se desarrollen entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de agosto del 2027, y que estén relacionadas con la asignatura, área, ciclo o especialidad de la persona solicitante, y que ayuden a desarrollar sus competencias profesionales.

Estas actividades deberán estar organizadas, además, por una administración educativa, por universidades, o por organismos o instituciones sin ánimo de lucro que, a juicio de la comisión seleccionadora, "garanticen su calidad e idoneidad" para la formación del profesorado.

De la convocatoria quedan excluidos los estudios para la obtención de titulaciones universitarias (grado, máster, experto, o doctor, entre otras), y de títulos de idiomas, y las actividades formativas incluidas en el Plan de Formación del Profesorado y acciones análogas a éstas.

Para la concesión de las ayudas se establecen dos modalidades diferenciadas. La modalidad A cuenta con una ayuda máxima de 400 euros e incluye actividades como conferencias, congresos, cursos, seminarios y equivalentes, que se celebren en España. La B, por su parte, dotada con una ayuda máxima de 800 euros, está dirigida a la participación en el mismo tipo de actividades, pero que tengan lugar en el extranjero.

Con las ayudas se subvencionan los gastos de matrícula e inscripción, desplazamiento, y alojamiento y manutención. En cuanto al desplazamiento, se incluye el coste de los billetes, excepto los de avión, a no ser que sea un desplazamiento al extranjero, Comunidad Canaria o Comunidad Balear. Asimismo, queda excluido el pago del viaje en coche propio, aparcamiento, seguro y/o gastos de peajes de autopista. Sobre alojamiento y manutención, se abonan un máximo de 150 euros por día y por ambos conceptos. Si la actividad sólo exige manutención fuera del domicilio, máximo 50 euros por día.

Al profesorado solicitante se le podrá conceder ayuda para una o varias actividades, hasta los importes máximos mencionados, dentro de los créditos disponibles.

Para participar en esta convocatoria, el profesorado debe encontrarse en situación de servicio activo o disponer de un contrato administrativo o laboral el día de inicio de la actividad formativa y/o en el momento de realizar la matrícula.

Las solicitudes se presentarán de manera telemática a través de la ficha del catálogo de servicios del Portal navarra.es, que se habilitará en el momento en el que se inicie el plazo de solicitud: el 1 de septiembre 2027.