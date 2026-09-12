Educación despliega un Plan de Formación ante emergencias de protección civil en los centros escolares navarros

Archivo - Imagen de archivo del aula del un colegio. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los centros educativos navarros impartirán a partir de este curso 2026-2027 formación específica para que el alumnado y el profesorado afronten de manera segura y eficaz situaciones de emergencia de protección civil tales como terremotos, inundaciones, fenómenos meteorológicos extremos, incendios forestales o riesgos tecnológicos como accidentes industriales, químicos, nucleares o relacionados con el transporte de mercancías peligrosas.

Los materiales y recursos didácticos ya están disponibles para el profesorado. El Departamento de Educación ha aprobado a través de una resolución las instrucciones para la implantación del Plan de Formación ante este tipo de emergencia de protección civil en los centros educativos no universitarios de Navarra.

Según explican desde el Gobierno de Navarra, el origen de este Plan se encuentra en las trágicas consecuencias que la DANA del 29 de octubre de 2024 provocó en la Comunidad Valenciana, catástrofe que derivó en la publicación de un Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se adoptaron medidas urgentes para impulsar planes de respuesta inmediata, de reconstrucción y relanzamiento frente a los daños provocados por la riada.

Dicha norma atribuyó al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en colaboración con el Ministerio del Interior y las comunidades autónomas, la elaboración de planes de formación ante emergencias de protección civil, de carácter obligatorio en todos los centros educativos, con el objetivo de afianzar la prevención y garantizar una adecuada formación de toda la comunidad educativa en la respuesta ante todo tipo de emergencias de protección civil.

Posteriormente la Conferencia Sectorial de Educación de 12 de junio de 2025 tramitó la iniciativa y el Ministerio de Educación publicó el 20 de octubre de 2025 el acuerdo por el que se aprobó el Plan de Formación cuyas instrucciones de implantación ha aprobado ahora el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.

El profesorado de los centros educativos, entre otros profesionales, será el competente para impartir el programa de formación del alumnado. Para ello, se convocarán acciones formativas periódicas que se realizarán a través de la plataforma Moodle Ikasaula del Departamento de Educación, dirigidas al profesorado que, de manera voluntaria, podrá participar en las convocatorias. Estas propuestas formativas se desarrollarán en formato 'online' y tendrán una duración de 15 horas, recibiendo el profesorado participante la correspondiente certificación.

Una vez formado, el profesorado impartirá al alumnado los contenidos de prevención y respuesta. La calendarización de las sesiones de formación con el alumnado se recogerá en la Programación General Anual de los centros. Los materiales y recursos didácticos se han elaborado desde la orientación para la inclusión educativa y atendiendo a los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje. Los centros van a poner a disposición de su comunidad educativa la guía didáctica específica para familias elaborada por el Ministerio de Educación, FP y Deportes.

La idea es incorporar estas actuaciones formativas de prevención en los centros, a razón de 2 horas formativas para el alumnado de Infantil y Primaria y 4 horas para el resto de las etapas educativas (Secundaria, Formación Profesional, Bachillerato, etc).