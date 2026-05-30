Educación destina 700.000 euros para garantizar el acceso de menores vulnerables a las actividades de verano

PAMPLONA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento Educación del Gobierno de Navarra ha lanzado una convocatoria de 700.000 euros en ayudas dirigidas a financiar el acceso igualitario a actividades educativas, culturales y de ocio durante el verano para alumnado de entre 4 y 14 años en situación de vulnerabilidad, favoreciendo la equidad educativa, la socialización y la conciliación familiar.

Aprovechando la oferta ya existente de actividades de verano de las entidades locales navarras, el departamento financiará la gratuidad de las mismas al alumnado vulnerable, garantizando el acceso universal a actividades educativas, culturales y de ocio durante todo el año.

Las ayudas permitirán financiar hasta 60 euros por semana y participante, con un máximo de dos semanas, y cubrirán el coste de las actividades organizadas por las entidades locales navarras que se adhieran a la iniciativa de 'Educación 360'. Para ello, deberán presentar sus solicitudes de forma telemática hasta el 31 de julio de 2026, informan desde el Gobierno de Navarra.

El Departamento de Educación será el encargado de verificar los requisitos y efectuar el pago de las ayudas en un único abono. Educación ha recordado a los ayuntamientos interesados que no podrán exigir a las familias el abono de los primeros 60 euros subvencionados, ya que dicha cuantía será financiada posteriormente por el Departamento de Educación una vez justificada la participación.

Cuando el precio de las actividades sea inferior a 60 euros semanales, el departamento financiará únicamente el precio correspondiente a dicha actividad. De igual manera, si el precio de la actividad es superior a 60 euros semanales, el importante restante será abonado directamente por la persona participante. Asimismo, no podrá superarse el importe total autorizado en esta convocatoria.

Para posibilitar la concesión de estas ayudas, las personas interesadas en participar deberán autorizar a las entidades locales la consulta de su registro en el censo del eje 9-SVS (situación de vulnerabilidad), de alumnado económicamente vulnerable al Departamento de Educación, así como el traspaso de dicha información por parte del departamento a la entidad local. Esta autorización deberá estar firmada por el padre/madre/tutor/a legal del menor participante.

La convocatoria tiene como objetivo "reducir las desigualdades educativas y evitar que el periodo estival amplíe las brechas de aprendizaje, especialmente entre el alumnado con menos recursos".

EDUCACIÓN 360

Esta iniciativa se enmarcha en la nueva estrategia de 'Educación 360'. El pasado mes de marzo se celebraron en Pamplona unas jornadas, organizadas por el Consejo Escolar de Navarra sobre el concepto de Educación 360. En ellas se asentaron las bases para la promoción normativa de un pilotaje en educación sociocomunitaria que meses antes, en diciembre de 2025, el consejero Gimeno y las direcciones generales del departamento tuvieron la oportunidad de conocer de cerca en una visita realizada a Cataluña.

Allí recibieron la información relativa a la Aliança Educació 360 de mano de sus personas impulsoras. Esta iniciativa surgió en 2018 de la mano de la Diputación de Barcelona, la Fundación Bofill y los movimientos de renovación pedagógica de Cataluña. Así, las personas responsables del departamento en Navarra conocieron el origen, funcionamiento y filosofía de una alianza de la que ya forman parte más de 150 ayuntamientos y consejos comarcales de Cataluña, que ofrecen programas educativos de verano, refuerzo escolar, nuevas oportunidades contra el abandono y programas de extraescolares. Más de 50 'Centros Educativos 360' forman parte de la alianza, así como más de 120 entidades, asociaciones, fundaciones y consejos deportivos.

El Departamento ya contempló en su presupuesto de 2026 una partida destinada a iniciar este camino de innovación socioeducativa de pilotaje de 'Educación 360'.

'Educación 360' es una estrategia orientada a garantizar oportunidades educativas tanto dentro como fuera del horario lectivo. Este enfoque propone una visión integral de la educación, entendida no solo como un proceso que ocurre en el aula, sino como un ecosistema que aprovecha todos los tiempos y espacios de la vida del alumnado para favorecer su desarrollo personal, social y educativo.