Educación destina 7,3 millones a la atención de alumnado con necesidades específicas de la concertada el próximo curso

Archivo - Aula de un colegio. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado, en su sesión de este miércoles, la adquisición de un compromiso de gasto plurianual de 7.309.398,13 euros destinado a garantizar durante el curso 2026 / 2027 los recursos materiales y humanos necesarios para la adecuada atención del alumnado con necesidades educativas específicas (ANEAE) o en situación sociocultural o socioeconómica desfavorecida en los centros educativos de la red concertada.

El Ejecutivo foral ha destacado en un comunicado que el gasto comprometido "supone un incremento del 6,4% respecto al ejercicio previo y acumula un aumento del 66% desde 2019". Esta evolución responde al aumento de la presencia de alumnado vulnerable en los centros concertados, como consecuencia de la aplicación de la nueva normativa foral de admisión aprobada mediante Decreto Foral 33/2021, de 28 de abril, y de la aplicación desde el curso 2021 / 2022 del Índice de Escolarización, que mide la presencia de alumnado ANEAE en los centros educativos. Estas dos herramientas han sido impulsadas por el Departamento de Educación para conseguir una distribución del alumnado con necesidades educativas específicas "más equilibrada".

Con este presupuesto, el Gobierno de Navarra busca "garantizar los recursos necesarios" para los alumnos y alumnas de la red concertada que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar. El objetivo es que este alumnado "pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado, tal como establecen los artículos 71 y 72 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación".

Esta ley contempla la adopción de medidas de carácter compensatorio en relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones desfavorables y que "permitan reforzar la acción del sistema educativo, de forma que se eviten desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole".

En la misma línea, la Ley Foral 16/2025, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para 2026, establece en su artículo 53.7 que "los centros docentes concertados de educación infantil y enseñanzas obligatorias que atiendan al alumnado con necesidades educativas especiales o en situaciones sociales o culturales desfavorecidas o en atención domiciliaria contarán con otros recursos económicos y humanos: profesorado de apoyo para la atención de este alumnado, servicios de logopedia y personal cuidador u otro personal complementario".

La evolución del presupuesto destinado a este fin en la red concertada ha pasado de 4,4 millones de euros en el curso 2019 / 2020 a 6,2 millones en el curso 2024 / 2025, 6,8 millones para el curso 2025 / 2026 y 7,3 millones para el curso 2026 / 2027.