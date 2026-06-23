Educación entrega los diplomas a los 31 estudiantes de FP que han realizado estancias individuales con Erasmus+

PAMPLONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 31 estudiantes de Formación Profesional que durante el curso 2025-2026 han participado en el programa europeo Erasmus+ han recibido este martes los diplomas acreditativos de sus prácticas internacionales llevadas a cabo a lo largo de ocho meses en 11 países de la Unión Europea.

En el acto público, desarrollado en el INAP, 11 alumnos de FP de Grado Superior y 20 de Grado Medio han recibido, por parte del director general de Educación y Formación Profesional, Gil Sevillano, los diplomas acreditativos de las estancias formativas llevadas a cabo en empresas de Alemania, Croacia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Malta, Portugal y, por primera vez, Colombia.

Ricardo Goñi, director de Relaciones Institucionales de Caja Rural, ha hecho entrega a cada estudiante del grado superior de FP un cheque por valor de 600 euros con los que la entidad contribuye al programa, ya que, por normativa de la Comisión Europea, reciben menos beca Erasmus que el alumnado de grado medio.

Los participantes en esta modalidad del programa europeo Erasmus+ hicieron previamente en Navarra su formación en centros de Formación Profesional y las han completado con estas prácticas europeas tras obtener la titulación.

Además de estos programas de movilidad de ocho meses, a lo largo del pasado curso más de 250 estudiantes y casi 50 profesores de Formación Profesional Básica, Grado Medio, Formación Profesional Especial y Grado Superior han participado en estancias cortas de entre 10 a 15 días de duración.