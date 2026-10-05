Educación firma con la Fundación Ilundain Haritz-Berri un convenio para prevenir adicciones en los centros educativos

El director gerente de la Fundación Ilundain Haritz-Berri, Francisco Javier San Martín, y el director general de Educación y Formación Profesional, Gil Sevillano durante la firma.
El director gerente de la Fundación Ilundain Haritz-Berri, Francisco Javier San Martín, y el director general de Educación y Formación Profesional, Gil Sevillano durante la firma. - GOBIERNO DE NAVARRA
Europa Press Navarra
Publicado: lunes, 5 octubre 2026 16:00
Seguir en

PAMPLONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Educación y Formación Profesional del Gobierno foral, Gil Sevillano, y el director gerente de la Fundación Ilundain Haritz-Berri, Francisco Javier San Martín, han firmado este lunes un convenio para la realización del programa 'Educar para prevenir adicciones en centros educativos de Navarra' durante el curso 2026-2027 por un importe de 75.000 euros.

Desde el año 2014, la Fundación Ilundain Haritz-Berri desarrolla un proyecto que integra las diferentes estrategias de prevención (ambiental-universal, selectiva e indicada), bajo el epígrafe Educar sin drogas: prevención y abordaje de los consumos. El programa está dirigido a estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, y desde 2014 se ha desarrollado en 47 centros educativos y han participado un total de 19.548 estudiantes, ha informado el Ejecutivo.

La fundación ofrece el conocimiento, metodología y las herramientas, fruto de su experiencia, que mejor se ajustan a las necesidades de los centros educativos de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, y que permiten la detección temprana de los menores en situación de vulnerabilidad, el diseño de talleres de prevención de consumos con grupos de riesgo, así como el apoyo y orientación de intervenciones individuales en tutorías.

Es por ello que el departamento de Educación, y en concreto el Servicio de Inclusión, Igualdad y Convivencia, considera que la Fundación Ilundain Haritz-Berri debe continuar la labor de transferencia a centros educativos, iniciada en el curso 2014 y continuada hasta el momento, con el fin de seguir desarrollando la atención a los 10 nuevos centros incorporados este año, que son: Alaitz IP, Colegio Escolapios Calasanz (EI, EP, Secundaria y Bachillerato), CIP Tafalla, CPEIP Catalina de Foix, Colegio-Seminario Padres Reparadores Dehonianos, CPEIP Julian Gayarre IP, IESO Ainariak DBH, CPEIP/ESO Príncipe de Viana IP/DBH, CPEIP San Miguel de Orkoien y Colegio Regina Pacis (EI, EP, Secundaria y UCE).

El Plan de Prevención de drogas y adicciones, en su estrategia de prevención, tiene previsto desarrollar programas dirigidos a jóvenes y menores en situación de vulnerabilidad, implementando protocolos de detección e intervención precoz que atiendan a las áreas familiar, afectiva, personal, educativa y de ocio.

El objetivo de las acciones que desarrolla la Fundación Ilundain Haritz-Berri en los centros escolares es dinamizar procesos de cambio social y cultural en relación con la prevención de adicciones en los centros educativos; mejorar el conocimiento y metodología para la prevención de las adicciones y promoción de la salud, aportando las claves de los significados de salud a la comunidad educativa (profesorado, alumnado, familias y agentes comunitarios); apoyar y acompañar a los centros en el desarrollo del programa, así como de las iniciativas que desde los centros se organicen para la comunidad, ha añadido el Gobierno.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado