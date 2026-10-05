Educación firma con la Fundación Ilundain Haritz-Berri un convenio para prevenir adicciones en los centros educativos

El director gerente de la Fundación Ilundain Haritz-Berri, Francisco Javier San Martín, y el director general de Educación y Formación Profesional, Gil Sevillano durante la firma. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Educación y Formación Profesional del Gobierno foral, Gil Sevillano, y el director gerente de la Fundación Ilundain Haritz-Berri, Francisco Javier San Martín, han firmado este lunes un convenio para la realización del programa 'Educar para prevenir adicciones en centros educativos de Navarra' durante el curso 2026-2027 por un importe de 75.000 euros.

Desde el año 2014, la Fundación Ilundain Haritz-Berri desarrolla un proyecto que integra las diferentes estrategias de prevención (ambiental-universal, selectiva e indicada), bajo el epígrafe Educar sin drogas: prevención y abordaje de los consumos. El programa está dirigido a estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, y desde 2014 se ha desarrollado en 47 centros educativos y han participado un total de 19.548 estudiantes, ha informado el Ejecutivo.

La fundación ofrece el conocimiento, metodología y las herramientas, fruto de su experiencia, que mejor se ajustan a las necesidades de los centros educativos de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, y que permiten la detección temprana de los menores en situación de vulnerabilidad, el diseño de talleres de prevención de consumos con grupos de riesgo, así como el apoyo y orientación de intervenciones individuales en tutorías.

Es por ello que el departamento de Educación, y en concreto el Servicio de Inclusión, Igualdad y Convivencia, considera que la Fundación Ilundain Haritz-Berri debe continuar la labor de transferencia a centros educativos, iniciada en el curso 2014 y continuada hasta el momento, con el fin de seguir desarrollando la atención a los 10 nuevos centros incorporados este año, que son: Alaitz IP, Colegio Escolapios Calasanz (EI, EP, Secundaria y Bachillerato), CIP Tafalla, CPEIP Catalina de Foix, Colegio-Seminario Padres Reparadores Dehonianos, CPEIP Julian Gayarre IP, IESO Ainariak DBH, CPEIP/ESO Príncipe de Viana IP/DBH, CPEIP San Miguel de Orkoien y Colegio Regina Pacis (EI, EP, Secundaria y UCE).

El Plan de Prevención de drogas y adicciones, en su estrategia de prevención, tiene previsto desarrollar programas dirigidos a jóvenes y menores en situación de vulnerabilidad, implementando protocolos de detección e intervención precoz que atiendan a las áreas familiar, afectiva, personal, educativa y de ocio.

El objetivo de las acciones que desarrolla la Fundación Ilundain Haritz-Berri en los centros escolares es dinamizar procesos de cambio social y cultural en relación con la prevención de adicciones en los centros educativos; mejorar el conocimiento y metodología para la prevención de las adicciones y promoción de la salud, aportando las claves de los significados de salud a la comunidad educativa (profesorado, alumnado, familias y agentes comunitarios); apoyar y acompañar a los centros en el desarrollo del programa, así como de las iniciativas que desde los centros se organicen para la comunidad, ha añadido el Gobierno.