Educación galardona a 42 estudiantes de FP, Enseñanzas Plásticas y Diseño

PAMPLONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 42 estudiantes han recibido este viernes los Premios Extraordinarios de Formación Profesional y de Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño correspondientes al curso 2024-2025.

Estas distinciones han sido otorgadas al alumnado con mejor expediente académico. En concreto, se trata de cuatro diplomas a alumnado de Formación Profesional Básica, 16 diplomas a alumnado de Grado Medio y 18 a alumnado de Grado Superior. En Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño se ha entregado un diploma a Grado Medio y tres a Grado Superior.

Durante el acto, el consejero de Educación del Gobierno foral, Carlos Gimeno, ha destacado que la Formación Profesional "ha dejado de ser una alternativa secundaria para convertirse en una opción de primer nivel, conectada directamente con la realidad económica, social y tecnológica de nuestra comunidad". Gimeno ha añadido que Navarra "cuenta hoy con cifras récord de alumnado y con uno de los sistemas de FP más reconocidos del conjunto de España y de Europa".

La entrega se ha realizado en un acto celebrado en el Navarra Arena, organizado con la colaboración del alumnado del ciclo de Grado Superior de Agencias de Viajes y Gestión de Eventos del CIP Burlada.

El acto ha estado presidido por el consejero de Educación, Carlos Gimeno, y ha contado con la presencia del director general de Educación y Formación Profesional, Gil Sevillano; y de la directora del Servicio de Planificación e Integración de la Formación Profesional, Sonia García; así como por acompañantes de las personas galardonadas y representantes de los equipos directivos de los centros con alumnado premiado.

En su intervención, Gimeno ha felicitado al alumnado premiado por su "dedicación" y ha resaltado la "gran calidad de las enseñanzas de Formación Profesional en nuestra comunidad, estudios con un aumento de la oferta para el curso 2026-2027 que crecerá en 22 ciclos presenciales, seis de ellos de nueva implantación en la oferta pública del sistema educativo navarro, con un abanico formativo de 195 ciclos de 24 familias profesionales, 35 ciclos en la modalidad online con 4 ciclos nuevos y 14 cursos de especialización".

"Navarra se sitúa entre las comunidades con mejores resultados académicos en Formación Profesional. Somos líderes estatales en porcentaje de alumnado que obtiene la titulación en ciclos de Grado Básico y Grado Medio, y estamos también entre las comunidades con mejores tasas de finalización en Grado Superior", ha indicado.

El consejero ha resaltado en cuanto al número de plazas ofertadas que "por primera vez el número de plazas ofertadas de grado medio supera a las de grado superior". Una "demostración de la importancia de los Grados Medios para el Departamento de Educación", según Gimeno. El consejero ha felicitado a su vez al profesorado por "la calidad de su docencia, que contribuye de forma decisiva al éxito del alumnado presente".

EVOLUCIÓN DE LA FP EN NAVARRA

Respecto al exitoso despliegue de la nueva FP Dual alcanzado en este curso 2025-2026 para los más de 16.600 alumnos que cursan estudios de Formación Profesional en Navarra, "cifra histórica que supone un crecimiento de cerca del 37% respecto al curso 2019-2020", el consejero ha indicado que "la nueva FP es un cambio de paradigma en el que el alumnado ya no va a hacer prácticas a una empresa cuando termina su formación, sino que la empresa pasa a ser corresponsable de su formación".

"De esta manera se refuerza el vínculo empresa/centro de FP, se mejora la empleabilidad del alumnado, puesto que van a estar en empresa más tiempo, con mayor antelación y formándose directamente en lo que el sector productivo necesita", ha dicho.

La FP Dual ha sumado 2.085 nuevos convenios con empresas en este 2026. Las estancias formativas en las empresas se integran en la formación desde el comienzo. Esto "supone una oportunidad para favorecer la movilidad del alumnado de FP en empresas que tengan asociados proyectos de I+D+i".

De esta forma "se promueve desde etapas más tempranas las actividades de investigación y orientar su formación hacia este ámbito". Navarra "es una de las regiones europeas con mejores índices de empleabilidad de titulados de FP, alcanzando en algunos sectores una inserción laboral cercana al 100%".

Esto "significa que quienes hoy estudian Formación Profesional encuentran oportunidades reales de empleo, estabilidad y desarrollo profesional en ámbitos clave como la industria avanzada, la automoción, las energías renovables, la salud, la digitalización, la inteligencia artificial o los cuidados".

Igualmente, el director general de Educación y Formación Profesional, Gil Sevillano, ha tenido palabras de reconocimiento para los estudiantes, sus familias y el profesorado. En el acto de entrega de los galardones también ha participado Sonia García, directora de Servicio de Planificación e Integración de la Formación Profesional.

Los alumnos premiados, además del reconocimiento oficial, recibirán 300 euros en el caso del premio extraordinario de Grado Superior, 250 euros en el caso de Grado Medio, y 200 euros para el alumnado en Formación Profesional Básica.

El alumnado premiado en la categoría de Grado Superior concurrirá a los premios nacionales en competencia con estudiantes de las distintas comunidades autónomas.