Educación incrementa en 2.000 horas los programas de refuerzo lector y matemático, castellano y atención a la diversidad

El consejero de Educación, Carlos Gimeno, junto al director general de Infraestructuras, Digitalización y Servicios Educativos, Luis Calatayud; el director general de Educación y FP, Gil Sevillano, y la directora general de Personal, Begoña Unzué. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha abierto este martes la primera de las cuatro reuniones que el departamento va a mantener este mes de octubre con las direcciones de los centros educativos públicos y concertados de la Comunidad foral. En el encuentro ha anunciado un incremento de horas para el profesorado destinadas al refuerzo, entre otros, de los planes de mejora de las competencias lectora y matemática, atención a la diversidad, aprendizaje del castellano y despliegue en centros de FP de la nueva orden foral de Evaluación, un paquete que supera las 1.900 horas en el presente curso 2026-2027.

En esta primera reunión han participado alrededor de un centenar de personas. En fechas posteriores los directores generales del departamento y el consejero se volverán a reunir con las direcciones de colegios públicos de educación Infantil y Primaria (20 de octubre) y con las direcciones de los centros privados concertados (27 de octubre). Con todos ellos se analizarán las novedades del curso 2026-2027 y los aspectos que afectan al desarrollo de la actividad académica en ambas redes.

El consejero se ha dirigido a los directores enumerando algunas de las novedades que se han incorporado al sistema educativo en áreas como las infraestructuras, la digitalización, la nueva normativa de convivencia, los servicios complementarios de transporte escolar y comedor, o la inclusión. Además, ha presentado a las direcciones el paquete horario con el que van a contar los centros para seguir profundizando en los programas de refuerzo de la comprensión lectora y matemática, 400 horas; el refuerzo horario en centros con alumnado vulnerable que necesitan una inmersión lingüística de aprendizaje del castellano, puesto en marcha en el curso 2025-2026, que dispondrá de 900 horas para centros que imparten ESO y FP, y un nuevo refuerzo horario para centros de FP con el objeto de desplegar la nueva orden foral de Evaluación de la formación profesional (200 horas).

Además, habrá horas para el profesorado para el pilotaje de la evaluación por competencias, horas para el pilotaje del sistema EQVET en los centros integrados (marco de garantía de calidad en los centros de FP) y horas para aumentar la oferta de cursos de competencias básicas para adultos con reserva de dotación para 8 docentes en el segundo y tercer trimestres del curso. Se van a incrementar, asimismo, las horas para el profesorado con el objetivo de atender a la diversidad del alumnado sobrevenido (400 horas), ha informado el Gobierno foral.