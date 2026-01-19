Educación inicia el traslado al Palacio Ezpeleta de varios de sus servicios

Imágenes de uno de los nuevos espacios del Departamento de Educación en el Palacio de Ezpeleta. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Con el traslado a partir de este lunes 19 de enero de su Servicio de Plurilingüismo y Enseñanzas Artísticas, el departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha comenzado el reordenamiento de los espacios del Palacio Ezpeleta, situado en la calle Mayor de Pamplona, en el que el departamento va a ubicar varios de sus servicios.

En concreto, el Servicio de Plurilingüismo se va a ubicar en la cuarta planta del Palacio. Posteriormente, a partir del próximo día 21 de enero, se irán trasladando a este edificio los profesionales del Servicio de Planificación e Integración de la Formación Profesional y del Servicio de Modernización e Innovación de la FP, que ocuparán las instalaciones de las plantas segunda y tercera del Palacio.

Finalmente, a finales de este mes de enero, serán las profesionales del Centro de Recursos para la Enseñanza del Euskera (EIBZ) las que se trasladarán a la cuarta planta de Ezpeleta para trabajar junto a su unidad técnica de referencia, el servicio de Plurilingüismo. En total serán unas 82 personas del departamento de Educación las que a partir de este mes estarán ubicadas en este edificio céntrico de la ciudad, en el que también tienen su sede la Escuela Oficial de Idiomas a Distancia de Navarra (EOIDNA) y el Consejo Escolar de Navarra.

El reordenamiento de las dependencias del Palacio Ezpeleta se realiza tras el traslado de la Escuela de Educadoras, que las ocupaba, a su nueva sede en el antiguo colegio Víctor Pradera de la avenida de Zaragoza de Pamplona, que en estos dos últimos años ha sido objeto de trabajos de mejora y adecuación de sus dependencias para albergar las instalaciones de este centro de formación profesional, ha informado el Ejecutivo.