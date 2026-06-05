Educación licitará en los próximos días las obras de ampliación del colegio Dos de Mayo de Castejón

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PAMPLONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra va a licitar en los próximos días las obras de ampliación del colegio de Castejón para aumentar la capacidad del centro en tres aulas, con una superficie adicional de 184 metros cuadrados, según el proyecto arquitectónico de Cornago Bonal, S.L.

El centro ya fue objeto de una intervención en 2021 por un importe de 715.110 euros para la ampliación en 513 metros cuadrados y la reforma de otros 163 metros cuadrados que permitieron la adecuación de los nuevos espacios a las necesidades del centro.

Sin embargo, "el incremento de matrícula hace necesaria una nueva actuación que se concretará a lo largo del próximo curso", según ha señalado el Gobierno foral en una nota. Así, se prevé que las obras puedan estar finalizadas en el primer trimestre del próximo año de tal manera que el centro pueda utilizar los nuevos espacios antes del final de curso. El importe por la ejecución de las obras ascenderá a 223.155,05 euros.

Además de esta actuación, el Departamento de Educación está trabajando en la adjudicación del proyecto de ampliación del IESO Castejón, cuyas obras se prevé que se liciten a lo largo del presente año con un importe estimado superior a los tres millones de euros.