Educación organiza el transporte escolar para el curso 25/26 con 272 rutas de autobús ya adjudicadas y 114 de taxi

PAMPLONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Con 272 rutas de autobús adjudicadas y 114 rutas de taxi complementarias contratadas, además de las ayudas individualizadas, el transporte escolar en Navarra para el curso 2025-2026 está ya organizado a través de una red tejida por el departamento de Educación del Gobierno foral que "garantiza en las mejores condiciones posibles el acceso del alumnado a los centros educativos, con calidad y seguridad en el servicio".

Educación ha señalado que "se trata de un mapa de transporte cuya estabilidad es, en este momento, la mejor de los últimos años a corto y medio plazo, habiéndose incrementado el precio de licitación de las rutas de autobús que transportan alumnado menor de 12 años, aumentado el tamaño de los vehículos en determinadas rutas, aumentado el precio de licitación de las rutas más cortas y adaptado los horarios de algunos recorridos con dificultades de compatibilidad o de congestión de tráfico".

En líneas generales, y de un total de 275 rutas de autobuses con más de 9 plazas de capacidad están ya adjudicadas, por procedimientos ordinarios de licitación, 272 rutas (98,90% del total). Además, el transporte escolar se completa con 114 rutas de taxi. A pesar de la complejidad de la red viaria de carreteras de Navarra y de la cantidad de kilómetros anuales recorridos por esta flota de autobuses cada curso, "el servicio se viene prestando con un bajísimo índice de siniestralidad y muy pocas incidencias y retrasos en relación al volumen de vehículos y centros educativos a los que se desplazan", ha precisado el Gobierno.

El transporte escolar es un servicio complementario respaldado con un presupuesto por el departamento de Educación de 25.786.873 euros durante 2025. Se trata además de un servicio imprescindible para garantizar el derecho a la educación de más de 15.000 alumnos, con un coste aproximado por alumno y curso de 1.681 euros a día de hoy, con una nueva regulación (Orden Foral 35/2022, de 11 de mayo) que incluye como beneficiario con derecho garantizado de transporte escolar al alumnado matriculado en enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Educación Especial, Formación Profesional Especial, ciclos formativos de Grado Básico y, por primera vez en Navarra, al alumnado de Bachillerato (en todos los Modelos lingüísticos) además de ciclos formativos de grado Medio de FP.