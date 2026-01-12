Educación recibe 1.430 solicitudes para la OPE de enseñanzas artísticas, que cuenta con 66 plazas

Archivo - Sede del Departamento Educación del Gobierno de Navarra - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha recibido un total de 1.430 solicitudes para las 66 plazas ofertadas en las oposiciones de los cuerpos docentes relacionados con las enseñanzas de artes plásticas y diseño, de danza y musicales.

Según han indicado desde el Gobierno en una nota, las cifras son provisionales. El reparto por especialidades oscila entre los 4 aspirantes para la especialidad de Txistu del cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas y las 171 solicitudes que se han contabilizado en la especialidad de Dibujo Artístico y Color del cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño.

Si se analizan los datos por sexo, el 52,7% de las solicitudes corresponde a mujeres y el 45,7% a hombres. En un 1,6% de las solicitudes no se indica el sexo de la persona aspirante. En cuanto a la procedencia, el 45,5% de las personas tienen su residencia en Navarra.

Entre las solicitudes de personas que tienen su residencia fuera de Navarra destacan La Rioja y Madrid con 107 y 83 solicitudes respectivamente.

Por rango de edad, el 25% de las solicitudes se corresponde a personas menores de 30 años, el 34% a personas que están en el rango 30-39 años, el 26,4% a aspirantes cuya edad oscila entre los 40-49 años, el 11% a personas que están en el rango de 50-59 años y el porcentaje restante corresponde a personas mayores de 60 años, un total de 15, y a las que no han indicado la edad, 38 del total.

Dado que "en muchas de las especialidades convocadas el número de personas funcionarias dependientes de la administración foral no es suficiente para poder constituir los tribunales de selección, ha sido necesario contactar con personal funcionario de otras comunidades autónomas para que, de manera voluntaria, participen en el proceso selectivo".

Está previsto que el próximo mes de febrero se constituyan los tribunales y comiencen a trabajar el diseño de las pruebas, criterios de valoración y "demás elementos necesarios para el correcto desarrollo del proceso".