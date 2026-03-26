Educación reduce conciertos en 14 unidades en la red privada y disminuye 19 aulas en la pública por menor natalidad

PAMPLONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Conciertos Educativos, integrada entre otros por representantes del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra y de las patronales y sindicatos de la educación privada de la Comunidad foral, ha aprobado este jueves la propuesta para la renovación de los conciertos educativos de 276 unidades en el segundo ciclo de la Educación Infantil, compuesta por las aulas con alumnado de 3, 4 y 5 años. Esta cifra supone una reducción de 14 unidades respecto al total de concertadas del presente curso, disminución motivada por el "drástico descenso" de la natalidad y la reducción del alumnado en este ciclo educativo, según ha explicado el Ejecutivo foral en una nota.

Educación ha informado además de que el descenso demográfico va a provocar una reducción análoga de unidades educativas en la red de centros públicos, calculada en la reducción de unas 19 aulas, según la previsión efectuada por el Departamento y a tenor de los datos de la admisión de esta etapa para el curso 2026-2027 resultantes del reciente proceso de preinscripción. La disminución de unidades es proporcional al reparto del alumnado entre las redes educativas pública y privada.

La Comisión de Conciertos Educativos ha sido informada de los criterios técnicos tenidos en cuenta por Educación en la convocatoria realizada para llevar a cabo el proceso de renovación que correspondía afrontar este año para el segundo ciclo de Educación Infantil. Se trata de tres criterios establecidos para la concertación de manera que la ratio media resultante de la etapa en cada centro no sea inferior a la ratio media determinada para los centros públicos, que es de 17 alumnos en Pamplona y comarca y 15 en el resto de Navarra, además de no concertar unidades para las que el centro privado no haya tenido la suficiente demanda y garantizar que la oferta de plazas en cada zona no quede sobredimensionada.

El Departamento de Educación ha explicado además que va a aplicar la excepcionalidad prevista en el artículo 17 del Decreto Foral 416/1992, de 14 de diciembre, que regula los conciertos educativos en Navarra. Estas excepciones posibilitarán la concertación de unidades que no cumplen los tres criterios establecidos debido a causas justificadas como son su aplicación a centros privados concertados con un índice negativo de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (centros con un número significativo de alumnado vulnerable), centros que son la única oferta de un determinado modelo lingüístico en la localidad en la que se ubican y centros que garantizan la existencia de plazas disponibles para asumir la matrícula sobrevenida en las áreas en las que se localizan.

La Comisión ha aprobado asimismo la propuesta para la renovación de 101 unidades de Bachillerato en los centros privados concertados de Navarra.