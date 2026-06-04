Educación renueva el convenio de colaboración con la Escuela Navarra de Teatro

Ramón Vidal y Gil Sevillano, en la firma del convenio. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno foral ha renovado el convenio de colaboración con la Escuela Navarra de Teatro (ENT) para el año 2026. Así, se compromete a una subvención de 45.000 euros para el desarrollo de actividades formativas en el ámbito del Arte Dramático, dirigidas tanto para el alumnado del centro como para el profesorado de diferentes etapas educativas al servicio del Gobierno de Navarra.

El convenio ha sido firmado por el director general de Educación y Formación Profesional, Gil Sevillano, y por Ramón Vidal, de la Escuela Navarra de Teatro.

El convenio tiene la finalidad de apoyar la difusión, el conocimiento y la práctica del arte dramático favoreciendo el desarrollo de actividades educativas en este ámbito. Este año se continuarán ofertando diferentes cursos para el profesorado de centros relacionados con las enseñanzas artísticas, con contenidos que ofrecen herramientas y recursos de diversas áreas (técnicas de interpretación, iniciación al teatro, técnica vocal o teoría), en función de las necesidades de cada centro, explican en un comunicado desde el Ejecutivo foral.

El Departamento de Educación comenzó a colaborar con la ENT en el año 2002. La Orden Foral 61/2004, de 18 de marzo, aprobó un convenio con la Escuela con objeto de desarrollar diferentes actividades formativas en el ámbito del arte dramático. Este convenio se ha ido renovando anualmente, en un principio de manera tácita y posteriormente de manera expresa, hasta el año 2010. En 2011 se aprobó un nuevo texto de convenio de colaboración entre ambas partes y se hizo lo propio para el año 2012.

Durante los años 2013, 2014 y 2015 la partida de subvención directa a la ENT desapareció de los presupuestos generales de Navarra. Sin embargo, se recuperó en 2016, manteniéndose en los sucesivos presupuestos hasta el día de hoy.