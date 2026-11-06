EH Bildu celebra el acuerdo sobre fiscalidad, con medidas en vivienda y pensiones

PAMPLONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha valorado este viernes el acuerdo que ha alcanzado con el Gobierno de Navarra y los grupos de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin para aprobar la ley de medidas fiscales del año 2027, "un acuerdo que demuestra que, cuando hay voluntad política, la fiscalidad se pone verdaderamente al servicio de la mayoría social".

La formación abertzale ha señalado en una nota que acudió a esta negociación "con prioridades muy claras, y hoy podemos decir con satisfacción que nuestras propuestas están reflejadas en el texto final".

En primer lugar, ha afirmado que "hemos logrado dar respuesta a compromisos que ya sellamos en el acuerdo presupuestario de la semana pasada, como avanzar en pensiones dignas, con 1.190 euros en 14 pagas, y además hemos situado la vivienda en el centro del debate fiscal". "Esto es una cuestión de justicia social y de coherencia con las políticas públicas: no puede tributar igual quien compra una vivienda para vivir que quien compra viviendas para especular", ha afirmado.

Además, ha indicado que "con la reforma del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales se establecerá una fiscalidad más justa y progresiva, que facilite el acceso a la vivienda habitual y dificulte su acaparamiento con fines especulativos". "Para ello, se plantea terminar con el tipo único actual del 6%, que está en el ITP, reduciendo el impuesto para quienes adquieren su vivienda habitual y aumentando progresivamente la tributación a quienes acumulan viviendas, hasta el 15%", ha explicado.

EH Bildu ha destacado que "la fiscalidad debe dar respuesta a la crisis habitacional, frenar la concentración de la riqueza y hacer frente a la emergencia climática". "Con este acuerdo, avanza Navarra y avanzan los derechos de su gente", ha asegurado.