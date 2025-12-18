EH Bildu critica que el Gobierno de España avance en una nueva plataforma de alta velocidad hasta Alsasua

PAMPLONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha criticado este jueves que el Gobierno de España "insista en la construcción de una nueva plataforma de alta velocidad" entre Pamplona y Alsasua, después de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible haya anunciado que somete a información pública el 'Estudio Informativo del Proyecto de Corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo. Tramo: Pamplona-Alsasua', que se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Se trataría de un tramo de 40 kilómetros por los municipios de Arakil, Irañeta, Uharte Arakil, Arruazu, Lakuntza, Arbizu, Etxarri-Aranaz, Bakaiku, Iturmendi, Urdiain y Olazagutía hasta llegar a Alsasua.

La alcaldesa de Arakil, Oihana Olaberria Jaka, ha afirmado que "prácticamente todos y cada uno de estos municipios nos hemos manifestado en contra de la construcción de una nueva plataforma de alta velocidad, y, frente a este modelo único y uniforme que se nos quiere imponer, apostamos por la modernización de la red ferroviaria, el impulso del transporte de mercancías por ferrocarril y la mejora de las conexiones y frecuencias entre las estaciones de Nafarroa y Araba".

EH Bildu a apostado por la alternativa 'Denon Trena', que está basada en el estudio impulsado en 2022 por las plataformas ciudadanas por el tren "público y social" de Álava y Navarra "como una aportación constructiva al modelo de movilidad, como instrumento para responder de forma eficaz a las necesidades de movilidad y transporte existentes". "El estudio concluye que la modernización del actual corredor permite unir las capitales en tiempos competitivos y disponer de un tren público y social de calidad con paradas locales y paradas renovadas. Por el contrario, una nueva plataforma del tren de alta velocidad solo conectaría las capitales, marginando totalmente a los pueblos, y no podría transportar mercancías, causando grandes daños medioambientales en nuestro territorio y suponiendo un derroche de dinero tremendo", ha afirmado EH Bildu.