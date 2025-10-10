EH Bildu destaca su "incidencia" en el anteproyecto de Presupuestos y busca ahora "compromisos políticos" del Gobierno

PAMPLONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal, se ha mostrado satisfecha con el anteproyecto de Presupuestos de Navarra para 2026 en el que, ha resaltado, su formación ha tenido "incidencia". Ahora, ha señalado, se abre una "nueva fase negociadora" en la coalición buscará "compromisos políticos" y un "buen acuerdo global" para sacar adelante las cuentas del año que viene.

Así lo ha destacado, en declaraciones a los medios de comunicación, después de que el Gobierno foral haya aprobado el anteproyecto de Presupuestos para 2026. "Una buena noticia porque es un paso importante en el camino de encontrar unos presupuestos para Navarra", ha señalado.

En este sentido, ha explicado que la coalición abertzale ha realizado una serie de aportaciones en este anteproyecto "en ámbitos que consideramos estratégicos como son la vivienda, los cuidados, las políticas lingüísticas, la educación, la transición ecológica y, sobre todo, en derechos sociales". "En el momento en el que vivimos estas cuestiones son las que preocupan a la ciudadanía navarra y las preocupaciones de la ciudadanía son también las de EH Bildu", ha subrayado.

Ha insistido en que "es un paso más y, en este camino de alcanzar unos Presupuestos que sean buenos para las navarras y para los navarros, tenemos que seguir trabajando". "Es un proceso que continúa porque nuestro objetivo es alcanzar un buen acuerdo global en torno a los Presupuestos", ha remarcado Aznal, que ha mostrado la "predisposición" de EH Bildu de "avanzar en este sentido".

Ha reconocido que en las negociaciones "siempre hay algún desacuerdo, somos fuerzas diferentes", pero ha valorado que "cada año realizamos un esfuerzo mayor en este sentido" y "creo que podemos estar contentas y satisfechas de la incidencia que hemos tenido en este anteproyecto de los presupuestos".

Así pues, ha destacado que la aprobación del anteproyecto "es una primera fase" y ahora "entramos en otra fase negociadora, que es alcanzar unos compromisos políticos" por parte del Ejecutivo foral con el objetivo de "mejorar todo lo que podamos en este proceso". A ello ha sumado el posterior debate de enmiendas en el Parlamento: "queda mucho por hablar y, afortunadamente, sigue existiendo la posibilidad de aportar".

Laura Aznal ha hecho una valoración "positiva" de la relación de EH Bildu con el Gobierno de Navarra que "es buena", si bien ha reconocido que "hay cuestiones pendientes" respecto al acuerdo presupuestario alcanzado el año pasado que "hemos llevado a la negociación actual". "Creo que damos continuidad al trabajo que ya venimos realizando estos últimos años y cada vez con mayor ambición", ha añadido.

Preguntada por los periodistas si EH Bildu apostaría por una bajada de impuestos, Aznal ha contestado que su formación "siempre ha trabajado por una fiscalidad más justa, más progresiva y más equitativa" para que "quien más gane más pague". Ha indicado que en la mesa de fiscalidad "estamos diferentes fuerzas políticas con diferentes puntos de vista". Hasta ahora, ha dicho, "nos hemos centrado mucho en el aspecto del gasto, pero el de los ingresos es muy importante y ahora vamos a trabajar ahí para acercar posturas lo más que podamos".