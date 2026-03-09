EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin dicen que no aceptarán "recortes" en la renta garantizada

Archivo - El parlamentario de EH Bildu Mikel Zabaleta realiza declaraciones en el Legislativo foral. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin en el Parlamento de Navarra han afirmado este lunes que no aceptarán "recortes" en el modelo de renta garantizada en el que está trabajando el Gobierno de Navarra y se han mostrado abiertos a introducir cambios pero sin modificar el modelo actual.

En vísperas de la comparecencia de la directora general de Protección Social del Gobierno foral en el Parlamento de Navarra para explicar la reforma de renta garantizada, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha recordado que la formación regionalista hizo pública el viernes su propuesta para cambiar la renta garantizada -que pasa, entre otras cosas, por que se perciba un máximo de tres años y reducirla de manera progresiva-.

Esparza ha señalado que el Partido Socialista "ya sabe cuál es la posición de UPN". "Ya sabe que tiene una proposición de ley para definir algunas cuestiones importantes y ya sabe cuál es la posición de UPN. A partir de aquí, ellos verán. Tengo la sensación de que el Partido Socialista va a tener un problema y veremos si es capaz de llegar a un acuerdo con sus socios. Le están apretando y tengo la percepción de que le van a apretar más", ha afirmado.

Sobre la posibilidad de que el PSN se tenga que dirigir a UPN para aprobar la reforma, Esparza ha señalado que el Partido Socialista ya conoce cuál es la posición de UPN respecto a la renta garantizada.

Por su parte, la portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha considerado que los socialistas no van a "coincidir en el modelo de UPN y mucho menos en el discurso". "Ojalá encontremos un consenso en este Parlamento, pero nos gustaría alcanzar un acuerdo mayoritario prioritariamente con nuestros socios. Todavía es pronto para avanzar ningún posicionamiento, porque lo estamos todavía trabajando internamente", ha indicado.

Unzu ha afirmado que "Navarra cuenta con un escudo social que garantiza que nadie quede atrás, y eso no va a cambiar". "A partir de aquí, tenemos nuestra propia hoja de ruta en materia de renta garantizada, porque tras haber alcanzado un récord de empleo de trabajadores en activo y situación práctica de pleno empleo en Navarra, debemos avanzar hacia una mejor empleabilidad de las personas que todavía están en desempleo. Todavía estamos trabajando en una propuesta, no puedo adelantar ningún detalle", ha indicado.

El parlamentario de EH Bildu Mikel Zabaleta ha afirmado que su grupo no conoce "los términos concretos por los que está trabajando el Gobierno de Navarra", pero ha subrayado que EH Bildu apuesta por "el modelo actual, reforzarlo y consolidarlo, y avanzar en ese escudo social que es la renta garantizada". "No avalaremos ningún recorte ni ninguna modificación que vulnere ese escudo social", ha señalado.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha explicado que la postura de su grupo es la de "ceñirse" al acuerdo programático. "Tenemos tasadas las cuestiones en las que habría que trabajar en la renta garantizada. Es importante consolidar un modelo que ha dado respuesta a las necesidades de los colectivos más vulnerables de esta comunidad", ha indicado, para apostar además por "desarrollar los estímulos al empleo y garantizar el acompañamiento, es decir, mejorar la ley y también hacerla cumplir con más eficacia y eficiencia". Azcona ha precisado, en todo caso, que, "si algunos pretenden avanzar en recortes de derechos, no cuenten con Geroa Bai".

El portavoz de la coalición ha señalado que la ley ya prevé un refuerzo de la inclusión laboral a través de la renta garantizada, pero ha afirmado que "no está desarrollado". "En el acuerdo programático precisamente poníamos el foco en esa parte, en que se desarrollen los estímulos del empleo", ha explicado.

El portavoz del PPN, Javier García, ha afirmado que su grupo no está "por poner parches", sino por "hacer una transformación total y absoluta de la ley actual, porque ha sido un fracaso absoluto, y eso no lo dice el PP, que también, sino que así lo certifican diversas entidades, entre ellas el Defensor del Pueblo".

García ha explicado que el PPN presentará próximamente una proposición de ley en el Parlamento foral con modificaciones a la actual renta garantizada. "No queremos poner en práctica parches, sino transformar desde el inicio toda esa ley, avanzar en un modelo de renta garantizada más eficaz y que tenga por objeto la inserción laboral", ha señalado.

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha afirmado que la propuesta de reforma planteada por UPN es un "hachazo social que busca recortar prestaciones y cuantías de esta importantísima política pública para garantizar la igualdad de oportunidades".

Frente a la posición de UPN, Guzmán ha indicado que la postura de Contigo-Zurekin es la de "consolidar, fortalecer y ampliar la renta garantizada", y ha tendido la mano al PSN y al Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra para "seguir fortaleciendo el escudo social que se diseñó en esta comunidad a través de la renta garantizada".

El portavoz de Contigo-Zurekin ha señalado que, pese a las recomendaciones que ha realizado la Cámara de Comptos para introducir cambios en la renta garantizada, este modelo "no tiene carencias, tiene márgenes de mejora". "Respetamos mucho a la Cámara de Comptos, y tendemos la mano al PSN y al Departamento para perfeccionar esta prestación. Entendemos que tiene márgenes de mejora en cuanto a cuestiones de gestión", ha señalado.