EH Bildu llama a "reforzar" la colaboración con los socios del Gobierno de Navarra ante "el auge del fascismo"

Advierte de que "las derechas" están en una "ofensiva para tratar de romper las mayorías que han hecho posible que Navarra avance"

PAMPLONA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La responsable política de EH Bildu en Navarra, Miren Zabaleta, ha apostado por "reforzar" la colaboración con las fuerzas que componen el Gobierno de Navarra -PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin-, en un contexto de "auge del fascismo" y ha advertido de "estrategia" de "las derechas" para tratar de "romper" las actuales mayorías que han permitido "dar estabilidad al camino emprendido en Navarra" y "avanzar en diversas materias".

Así lo ha defendido, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en una asamblea que la coalición abertzale ha celebrado este sábado en la Casa de Cultura de Burlada "para hacer un análisis sobre el curso político y los retos que vamos a enfrentar en los próximos meses".

Zabaleta ha advertido que "las derechas en Navarra están en una ofensiva para tratar de romper las mayorías que han hecho posible que Navarra avance" y para "tratar de volver a modelos del pasado". Y ha remarcado que, si está en la mano de EH Bildu "eso nunca va a suceder".

Por otro lado, ha destacado que las prioridades de la coalición en Navarra "siguen siendo mejorar las condiciones de vida y de trabajo de todas las personas que viven y trabajan" en la Comunidad foral. En este sentido, ha subrayado que "ni las supuestas corrupciones ni las irregularidades son en ningún caso aceptables". EH Bildu, ha manifestado, "ha sido firme y va a seguir siéndolo en la lucha contra la corrupción y también en la defensa de los derechos de los y las navarras".

Asimismo, ha considerado que "es el momento de reforzar la colaboración y la cooperación entre las fuerzas que están en el Gobierno de Navarra y EH Bildu. Una cooperación que ha permitido dar estabilidad al camino emprendido en Navarra y que también ha permitido avanzar en diversas materias".

"En un contexto marcado por el auge del fascismo entendemos que es momento de incrementar, de fortalecer, ese camino de colaboración y cooperación entre estas fuerzas políticas porque entendemos que no podemos dar ningún paso atrás", ha insistido. Y ha añadido que "no se debería tratar de romper esa mayoría" porque "la prioridad pasa por tratar de solucionar aquellas preocupaciones de las gentes de Navarra".