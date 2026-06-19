EH Bildu pide al Gobierno de Navarra que "desarrolle bien" la herramienta sobre vivienda vacía: "No refleja la realidad"

Las alcaldesas de Arakil y de Burlada, Oihana Olaberria y Berta Arizkun, de EH Bildu - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha reclamado al Gobierno de Navarra que "desarrolle bien" la herramienta automatizada recientemente publicada para la detección de vivienda vacía porque, a su juicio, "no está reflejando la realidad".

Así lo ha explicado la alcaldesa de Arakil, Oihana Olaberria, que ha comparecido este viernes en una rueda de prensa junto a la alcaldesa de Burlada, Berta Arizkun, ambas de EH Bildu.

"El Gobierno de Navarra, dentro del Observatorio de la Vivienda, ha hecho público una herramienta en la que llevan trabajando bastante tiempo, pero ha sido una sorpresa para nosotras que esa herramienta no está reflejando la realidad. Es más, dista mucho de la realidad los datos que da esa herramienta", ha señalado Olaberria.

Según ha indicado, el Ejecutivo foral "tiene la responsabilidad de conocer y hacer conocer el número de viviendas vacías que hay en Navarra". "Hace ocho años, mediante la ley foral 28/2018, se creó el registro de viviendas vacías. Pero por desgracia, esta herramienta no se ha desarrollado correctamente y ha revelado una parte muy pequeña del problema. Es decir, han pasado más de siete años y a día de hoy seguimos sin poder conocer la magnitud del problema que tenemos con las viviendas vacías en nuestros pueblos", ha manifestado.

Los estudios y datos estadísticos disponibles, ha continuado, "muestran una foto muy dispar". En concreto, el Nastat refleja que "el 21,2% de vivienda de Navarra están vacías o tienen un segundo uso". "Esto significa que 70.000 viviendas en Navarra están vacías. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, calcula que hay unas 32.856 viviendas vacías en Navarra. Y sin embargo, si nos vamos a la Encuesta de vivienda de Navarra del 2016, estimó en 24.500 las viviendas vacías en Navarra, lo que significa casi un 8% del parque total de vivienda en Navarra", ha apuntado Olaberria.

Sin embargo, "el Gobierno de Navarra, a través de la herramienta automatizada que acaba de publicar, dice que las viviendas que no tienen ningún consumo en nuestro territorio son únicamente 216, lo que dista mucho de lo que dice el INE, que dice que hay 32.856 viviendas vacías".

En este sentido, "los datos que arroja la nueva herramienta digital no reflejan el grave problema que tenemos con la vivienda vacía en nuestros pueblos". En Pamplona, según la herramienta del Gobierno "son 550 las viviendas que hay vacías", pero "según el INE, 4.412".

En Burlada, "según la herramienta del Gobierno, son únicamente 25 las viviendas que están vacías y según el INE, 458". En Puente la Reina, "la herramienta dice que son 7 únicamente las viviendas vacías, y según los datos del ayuntamiento son 84". "Y en Arakil, según la nueva herramienta digital, tenemos únicamente 10 viviendas vacías, mientras que con los datos que tenemos en el Ayuntamiento sabemos que tenemos 147 viviendas vacías", ha explicado.

Por lo tanto, ha reclamado al Gobierno de Navarra que "haga una planificación seria y desarrolle instrumentos eficaces para poder detectar la cantidad real de vivienda vacía que tenemos en el territorio". "No podemos influir adecuadamente en las políticas de vivienda si desconocemos la realidad", ha reivindicado.

Además, "necesitamos más recursos y más medios para hacer frente al problema del acceso a la vivienda", ya que "actualmente, menos del 2% del presupuesto total del Gobierno de Navarra se destina a la Dirección General de Vivienda".

En respuesta a los medios de comunicación, Olaberria ha explicado que en este momento se desconoce el número de viviendas en las que se podría aplicar la ordenanza que regula el Impuesto de Vivienda Vacía al no disponer de datos "reales", por lo que el Ejecutivo "debería poner medios para desarrollar bien esa herramienta y que sea útil para los ayuntamientos". "En los ayuntamientos estamos ya preparados para cuando tengamos los datos reales", ha señalado.

Por su parte, Arizkun ha remarcado que "tanto los pueblos rurales como los urbanos estamos muy preocupados" por el "problema" de la vivienda vacía, el cual debe abordarse "seriamente". "No podemos permitir que las casas estén vacías mientras la ciudadanía tiene problemas para acceder a una vivienda. Las viviendas deben cumplir una función social y el lujo de estar vacías no es aceptable en esta situación de emergencia", ha subrayado.

Ha añadido que "los pueblos y las instituciones locales estamos haciendo un gran trabajo en ese campo: estamos creando herramientas, estamos trabajando en muchas ordenanzas, campañas de sensibilización o proyectos piloto para dar una solución al problema desde la realidad local".

"Por ejemplo, en los últimos tres meses, 33 ayuntamientos gobernados por EH Bildu han aprobado ya las ordenanzas que regulan el impuesto de vivienda vacía. En enero, el Parlamento aprobó una moción en ese sentido, y la Federación Navarra de Municipios y Concejos, en cumplimiento de ese compromiso, hizo llegar en abril un modelo de ordenanza para facilitar a los municipios la aplicación de este impuesto", ha señalado Arizkun, tras destacar que las entidades locales "estamos haciendo un trabajo responsable".

"Los ayuntamientos y concejos gobernados por EH Bildu tendemos la mano a Gobierno de Navarra. Somos la primera fuerza municipalista de Navarra y tenemos voluntad de colaborar. Las instituciones locales conocemos mejor que nadie la realidad de nuestros pueblos. Por ello, estamos dispuestas a trabajar juntas para ayudar a desarrollar las herramientas necesarias y dar la respuesta que requiere la dimensión que tiene este problema", ha subrayado.

Aunque "la competencia del procedimiento de detección y designación de viviendas vacías es del Gobierno", las entidades locales "estamos dispuestas a colaborar".